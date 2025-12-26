Москва открыто демонстрирует свое нежелание провести реальные переговоры для достижения мира. Специально для 24 Канала эксперты оценили, какие планы на новый 2026 год строит Путин, к каким провокационным действиям может прибегнуть и чего будет добиваться от Запада.

Какие планы Путина на 2026 год?

По мнению специалиста по стратегическим коммуникациям, публициста Юрия Богданова, следующие 90 дней могут стать важными для мира в Украине, ведь Владимиру Путину придется сделать выбор.

Путин, вероятнее всего, в 2026 году попытается осуществить гибридную агрессию для того, чтобы проверить 5 статью НАТО и усилить свои переговорные позиции с точки зрения раскола Европы,

– сказал Богданов.

По его словам, в 2026 году, имея военные возможности, Путин попытается применить остатки своего ресурса для того, чтобы осуществить агрессию последней надежды, а затем снова включить ядерный шантаж. Если этот план не удастся или его остановит окружение диктатора, то мы увидим реальные переговоры.

Я соглашаюсь со словами посла США при НАТО, который говорит, что война может завершиться в течение 90 дней,

– добавил специалист по стратегическим коммуникациям.

Он предположил, что конец зимы – весна – как раз та точка, когда Путину придется принимать решение или идти на эскалацию, или идти на реальные переговоры. Эти 90 дней очень важны.

Как можно прижать диктатора в следующем году?

Политолог Вадим Денисенко считает, что Москва не будет подписывать 20-пунктный мирный план, который представил Владимир Зеленский. Для россиян важны территории, однако в этом плане, кроме территорий, на которых сосредоточены сейчас, у Путина есть другие требования, которые для него даже важнее. Речь идет о снятии санкций и возвращении России в большую геополитику.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский впервые представил 20-пунктный документ, назвав его основой для завершения войны. В то же время он отметил, что к нему добавляются отдельные приложения по ключевым направлениям.

Если российский диктатор поймет, что не добивается этого, то для него нет никакого смысла подписывать любые соглашения. Поэтому оценивая нынешнюю ситуацию, политолог выразил сомнения, что в течение следующего месяца будет подписано соглашение.

Есть два фактора, которые могут заставить Путина серьезно пойти на переговоры,

– отметил Денисенко.

Первый – страх, однако пока Дональд Трамп или Си Цзиньпин не готовы объединиться для того, чтобы нажать на него. С другой стороны, Путин понимает, что у президента США нет возможностей, позволявших бы ему в короткий промежуток времени нанести удар, который стал бы фатальным для российской экономики.

Второй – снятие санкций и хотя бы частичное возвращение к большой геополитике. Денисенко предположил, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву будет связан именно с этим.

Поэтому надо учитывать все эти факторы и делать выводы, будет ли весной перемирие. Пока все только закручивается и еще рано делать прогнозы.

Возможно ли завершение войны в Украине в 2026 году?

Кремль будет пытаться навязать требования о доминировании русского языка, хотя подобные претензии не имеют никаких аналогов в современных межгосударственных отношениях. В то же время России все же придется идти на определенные компромиссы в рамках мирного плана.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Запад должен задавать России простые и принципиальные вопросы о юридических основаниях таких требований, ведь ни одно государство не может диктовать другой суверенной стране, какой язык или церковь должны иметь доминировать.

Ни одна страна не фиксирует в Конституции намерения нападения, поэтому так называемые "юридические гарантии" России для Европы ничего не стоят – так же, как и ее гарантии суверенитета Украины. По словам Подоляка, это лишь попытка зафиксировать статус-кво, на котором настаивают американцы.

Украина готова включать в обсуждение даже юридически бессодержательные пункты. В то же время Россия не заинтересована в завершении войны – ее стратегия заключается в затягивании времени и выдвижении новых требований.

Важно! В Кремле пересмотрели сроки возможных агрессивных действий, сократив их с 2030-го до 2027 года. Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, отметив, что Россия рассматривает страны Балтии как потенциальную цель для оккупации, а Польшу – для возможных военных ударов без дальнейшего захвата территорий.

В частности, Москва будет пытаться продвигать вопрос русского языка. Однако для Украины он является языком национального меньшинства – таким же, как и другие, находящиеся под защитой Европейской хартии региональных или миноритарных языков и не имеют никаких особых привилегий.

Подоляк подчеркнул, что если бы Россия не была государством-агрессором, вопрос статуса русского языка вообще не возникал бы – он имел бы стандартные права, как и языки других меньшинств. Однако на фоне массового уничтожения Россией носителей других культур и языков, дискуссия об особом статусе русского языка в Украине неприемлема.

Почему русский язык должен получать особый статус в суверенной Украине? Где аналоги таких требований в современных международных отношениях? Почему украинская церковь должна подчиняться РПЦ?

– отметил Подоляк.

По его словам, именно не Украина, а другие партнеры, в частности США, должны ставить эти вопросы России. Наличие русскоязычного населения не дает Москве никаких прав на доминирование или вмешательство во внутренние дела Украины, ведь многонациональность является нормальной практикой для многих государств мира.

Что ждать от России дальше?