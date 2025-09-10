Ночью среды, 10 сентября, во время атаки на Украину российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. Это уже не первый эпизод постепенной эскалации Кремля, более того, эту и другие подобные провокации готовили довольно давно.

В частности, на сбитых в Украине российских дронах польские SIM-карты заметили еще в начале июля, о чем предупредили Варшаву. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Как Россия готовила атаку на Польшу?

Польский журналист Марек Будзиш со ссылкой на полученный отчет от 2 июля опубликовал информацию о том, что среди обломков сбитых в Украине российских беспилотников находят 4G-модемы с SIM-картами польских операторов.

Кроме того, в одном из дронов было найдено "симку" литовского оператора. В отчете указано, что это прямо указывает на подготовку России к полетам дронов над территорией этих стран и тестов подключения к сетям мобильной связи.

Обратите внимание! Авторство отчета не указано. По данным Defense Express, речь идет о "довольно высоком уровне".

"Считаем необходимым сообщить партнерам в Польше и Литве", – говорилось в документе. Вероятно, это и сделали, поскольку через неделю он был в распоряжении польского журналиста.

В то же время эта информация почти не вызвала резонанса в Польше, несмотря на то, что еще летом российские дроны начали залетать в ее воздушное пространство уже стабильно,

– пишут аналитики.

К слову, мобильный интернет на российских дронах необходим для передачи информации с самого БПЛА и корректировки его полета. В зависимости от установленной дополнительной аппаратуры, агрессор может получать информацию о работе систем ПВО и РЭБ, а также передавать визуальную информацию с камеры.

Были ли в российских дронах, которые сегодня атаковали Польшу, такие средства – пока неизвестно. В то же время предположение, что одной из задач этой российской атаки как раз и была разведка системы ПВО Польши, довольно обоснованное,

– считают в Defense Express.

Там напомнили – 12 сентября на территории Беларуси начнутся российско-белорусские учения "Запад-2025".

Российские БПЛА в Польше: последние новости