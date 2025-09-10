Уночі середи, 10 вересня, під час атаки на Україну російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Це вже не перший епізод поступової ескалації Кремля, ба більше, цю та інші подібні провокації готували доволі давно.

Зокрема, на збитих в Україні російських дронах польські SIM-карти помітили ще на початку липня, про що попередили Варшаву. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Defense Express.

Дивіться також Атака "Шахедів" на Польщу: де знайшли дрони та є руйнування – показуємо на карті

Як Росія готувала атаку на Польщу?

Польський журналіст Марек Будзиш із посиланням на отриманий звіт від 2 липня опублікував інформацію про те, що серед уламків збитих в Україні російських безпілотників знаходять 4G-модеми із SIM-картами польських операторів.

Окрім того, в одному з дронів було знайдено "сімку" литовського оператора. У звіті зазначено, що це прямо вказує на підготовку Росії до польотів дронів над територією цих країн та тестів підключення до мереж мобільного зв'язку.

Зверніть увагу! Авторство звіту не вказано. За даними Defense Express, мова йде про "доволі високий рівень".

"Вважаємо за необхідне повідомити партнерів у Польщі та Литві", – йшлося в документі. Ймовірно, це й зробили, оскільки через тиждень він був у розпорядженні польського журналіста.

Водночас ця інформація майже не викликала резонансу в Польщі, попри те, що ще літом російські дрони почали залітати у її повітряний простір вже стабільно,

– пишуть аналітики.

До слова, мобільний інтернет на російських дронах необхідний для передачі інформації із самого БпЛА та коригування його польоту. Залежно від встановленої додаткової апаратури, агресор може отримувати інформацію про роботу систем ППО та РЕБ, а також передавати візуальну інформацію з камери.

Чи були у російських дронах, які сьогодні атакували Польщу, такі засоби – наразі невідомо. Водночас припущення, що однією із задач цієї російської атаки якраз і була розвідка системи ППО Польщі, доволі обґрунтоване,

– вважають у Defense Express.

Там нагадали – 12 вересня на території Білорусі розпочнуться російсько-білоруські навчання "Запад-2025".

Російські БпЛА в Польщі: останні новини