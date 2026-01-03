Настроение Путина это выдает: эксперт сказал, какую провокацию может готовить Кремль

В Службе внешней разведки сообщили, что Россия готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами на 6 или 7 января. Основная цель – срыв мирных переговоров. Владимир Путин заинтересован в терактах на российской территории.

Об этом свидетельствует напряженное состояние российского диктатора. Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов озвучил 24 Каналу мнение, что вряд ли Кремль прибегнет к громким терактам, однако может создать определенные провокации на территории России.

Почему это важно для Путина?

Юрий Богданов отметил, что Россия хочет показать так называемую "сакральность" этой войны. Также это может быть попыткой повлиять на американскую администрацию, показать, что "украинцы атакуют" в праздник. Ведь по юлианскому календарю Святвечер и Рождество приходятся на 6 и 7 января.

Поэтому стоит предупредить людей, которые могут стать жертвами таких провокаций. Чем больше людей, информационных поводов будет сделано для того, чтобы все узнали об этих планах россиян, тем меньше будет жертв. Тогда у Кремля будет меньше шансов реализовать эти провокации.

Путин сейчас заинтересован в громких терактах в самой России. Потому что ситуация там крайне напряженная. Думаю, этого Путин не может не понимать. Он живет в очень напряженной атмосфере последние месяцы. Мы это видели по его настроениям,

– сказал специалист по стратегическим коммуникациям.

По его словам, на полностью контролируемой так называемой "горячей линии" с российским народом Путин находился в очень напряженном состоянии. Однако громкие теракты маловероятны.

Вряд ли они прибегнут к громким терактам. Потому что это слишком рискованно. А создать определенные ограниченные провокации – это вполне в их духе,

– предположил Богданов.

Россия готовит провокацию: что известно?