Настрій Путіна це виказує: експерт сказав, яку провокацію може готувати Кремль

У Службі зовнішньої розвідки повідомили, що Росія готує масштабну провокацію з людськими жертвами на 6 або 7 січня. Основна мета – зрив мирних переговорів. Володимир Путін зацікавлений у терактах на російській території.

Про це свідчить напружений стан російського диктатора. Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов озвучив 24 Каналу думку, що навряд чи Кремль вдасться до гучних терактів, однак може створити певні провокації на території Росії.

Читайте також Росія розганяє фейк про "провокацію" після цинічної атаки на Харків, – ЦПД

Чому це важливо для Путіна?

Юрій Богданов зазначив, що Росія хоче показати так звану "сакральність" цієї війни. Також це може бути спробою вплинути на американську адміністрацію, показати, що "українці атакують" у свято. Адже за юліанським календарем Святвечір та Різдво припадають на 6 та 7 січня.

Тому варто попередити людей, які можуть стати жертвами таких провокацій. Чим більше людей, інформаційних приводів буде зроблено для того, щоб усі дізналися про ці плани росіян, тим менше буде жертв. Тоді у Кремля буде менше шансів реалізувати ці провокації.

Путін зараз зацікавлений у гучних терактах у самій Росії. Тому що ситуація там вкрай напружена. Думаю, цього Путін не може не розуміти. Він живе у дуже напруженій атмосфері останні місяці. Ми це бачили по його настроях,

– сказав спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

За його словами, на повністю контрольованій так званій «гарячій лінії» з російським народом Путін перебував у дуже напруженому стані. Однак гучні теракти малоймовірні.

Навряд чи вони вдадуться до гучних терактів. Тому що це занадто ризиковано. А створити певні обмежені провокації – це цілком у їхньому дусі,

– припустив Богданов.

Росія готує провокацію: що відомо?