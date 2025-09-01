Москва пытается сдержать поддержку Украины Западом и подорвать участие Европы в мирном урегулировании войны. Сейчас Кремль проводит многовекторные информационные усилия, чтобы достичь своих целей.

Стоит заметить, что такие действия Москвы только усиливаются, ведь ее территориальные достижения остаются непропорционально ограниченными и медленными по сравнению с высокими потерями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как Россия действует в отношении Украины?

В отчете Института изучения войны отмечают, что Кремль в последнее время активизировал три риторические линии, которые направлены на то, чтобы повлиять на принятие решений Западом в пользу России.

В частности, страна-агрессор обвиняет европейские государства в затягивании войны в Украине, угрожает ядерным оружием западным государствам и заявляет о неизбежности победы России в войне с Украиной.

В ISW объясняют, что российские чиновники, а именно представитель Кремля Дмитрий Песков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, намекнули, что европейские государства стремятся затянуть войну в Украине, чтобы вернуть этот давний российский нарратив в западное информационное пространство для подрыва доверия Соединенных Штатов к европейским правительствам.

По словам специалистов, Кремль часто использует Дмитриева для защиты интересов России, в частности относительно мирного процесса в Украине и санкций, на англоязычных платформах и в СМИ.

Кроме этого, в ISW отмечают, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 31 августа в своем англоязычном аккаунте на X раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца относительно участия их стран в усилиях США по прекращению войны в Украине.

Он заявил, что Мерц и Макрон якобы "забыли уроки" Второй мировой войны, и что "все может закончиться так, как в 1945 году" и их могут "узнать по зубам".

Медведев также напомнил об американских атомных бомбах для угроз Франции и Германии за поддержку Украины в мирном процессе и сказал, что российские достижения – это "плохие новости" для Макрона и Мерца.

В Институте изучения войны считают, что эти различные риторические линии имеют целью подкрепить недавно активизированные усилия российского минобороны по созданию ложного впечатления о неизбежности победы России в Украине.

Там также отмечают, что ведомство страны-агрессора попыталось использовать большие объемы данных, чтобы сделать заявления о продвижении российских войск – данные и заявления, которые, по данным ISW, являются преувеличенными.

