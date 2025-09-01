Россия усиливает информационные усилия и хочет подорвать участие Европы в мирном процессе, – ISW
- Россия активизировала информационные усилия для подрыва поддержки Украины со стороны Запада и участия Европы в мирном процессе через три риторические линии: обвинения европейских государств в затягивании войны, угрозы ядерным оружием и заявления о неизбежности ее победы.
- Российские чиновники пытаются повлиять на западные решения, в частности через заявления Дмитрия Медведева, который критиковал лидеров Франции и Германии, Дмитрия Пескова и Кирилла Дмитриева, которые пытаются подрывать доверие США к европейским правительствам.
Москва пытается сдержать поддержку Украины Западом и подорвать участие Европы в мирном урегулировании войны. Сейчас Кремль проводит многовекторные информационные усилия, чтобы достичь своих целей.
Стоит заметить, что такие действия Москвы только усиливаются, ведь ее территориальные достижения остаются непропорционально ограниченными и медленными по сравнению с высокими потерями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Как Россия действует в отношении Украины?
В отчете Института изучения войны отмечают, что Кремль в последнее время активизировал три риторические линии, которые направлены на то, чтобы повлиять на принятие решений Западом в пользу России.
В частности, страна-агрессор обвиняет европейские государства в затягивании войны в Украине, угрожает ядерным оружием западным государствам и заявляет о неизбежности победы России в войне с Украиной.
В ISW объясняют, что российские чиновники, а именно представитель Кремля Дмитрий Песков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, намекнули, что европейские государства стремятся затянуть войну в Украине, чтобы вернуть этот давний российский нарратив в западное информационное пространство для подрыва доверия Соединенных Штатов к европейским правительствам.
По словам специалистов, Кремль часто использует Дмитриева для защиты интересов России, в частности относительно мирного процесса в Украине и санкций, на англоязычных платформах и в СМИ.
Кроме этого, в ISW отмечают, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 31 августа в своем англоязычном аккаунте на X раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца относительно участия их стран в усилиях США по прекращению войны в Украине.
Он заявил, что Мерц и Макрон якобы "забыли уроки" Второй мировой войны, и что "все может закончиться так, как в 1945 году" и их могут "узнать по зубам".
Медведев также напомнил об американских атомных бомбах для угроз Франции и Германии за поддержку Украины в мирном процессе и сказал, что российские достижения – это "плохие новости" для Макрона и Мерца.
В Институте изучения войны считают, что эти различные риторические линии имеют целью подкрепить недавно активизированные усилия российского минобороны по созданию ложного впечатления о неизбежности победы России в Украине.
Там также отмечают, что ведомство страны-агрессора попыталось использовать большие объемы данных, чтобы сделать заявления о продвижении российских войск – данные и заявления, которые, по данным ISW, являются преувеличенными.
Стратегия России относительно войны в Украине: коротко о главном
В ISW говорят, что Россия планирует усилить атаки на Украину перед отопительным сезоном. Враг уже накопил дроны и ракеты для ударов по энергетике.
Большинство россиян продолжает поддерживать войну против Украины. Однако в приграничных регионах поддержка значительно ниже из-за непосредственных последствий боевых действий, такие как удары дронов и мародерство.
Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в серьезных мирных переговорах с Украиной и отказывается от встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Российский МИД заявляет, что позиция Кремля в отношении мирных переговоров остается неизменной.