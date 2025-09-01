Москва намагається стримати підтримку України Заходом та підірвати участь Європи в мирному врегулюванні війни. Наразі Кремль проводить багатовекторні інформаційні зусилля, щоб досягнути своїх цілей.

Варто зауважити, що такі дії Москви лише посилюються, адже її територіальні здобутки залишаються непропорційно обмеженими та повільними порівняно з високими втратами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як Росія діє щодо України?

У звіті Інституту вивчення війни зазначають, що Кремль останнім часом активізував три риторичні лінії, які спрямовані на те, щоб вплинути на прийняття рішень Заходом на користь Росії.

Зокрема, країна-агресорка звинувачує європейські держави у затягуванні війни в Україні, погрожує ядерною зброєю західним державам і заявляє про неминучість перемоги Росії у війні з Україною.

В ISW пояснюють, що російські чиновники, а саме речник Кремля Дмитро Пєсков та генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, натякнули, що європейські держави прагнуть затягнути війну в Україні, щоб повернути цей давній російський наратив у західний інформаційний простір для підриву довіри Сполучених Штатів до європейських урядів.

За словами фахівців, Кремль часто використовує Дмитрієва для захисту інтересів Росії, зокрема щодо мирного процесу в Україні та санкцій, на англомовних платформах та у ЗМІ.

Окрім цього, в ISW зазначають, що заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 31 серпня у своєму англомовному акаунті на X розкритикував президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо участі їхніх країн у зусиллях США щодо припинення війни в Україні.

Він заявив, що Мерц і Макрон нібито "забули уроки" Другої світової війни, і що "все може закінчитися так, як у 1945 році" і їх можуть "впізнати по зубах".

Медведєв також нагадав про американські атомні бомби для погроз Франції та Німеччині за підтримку України в мирному процесі та сказав, що російські досягнення – це "погані новини" для Макрона та Мерца.

В Інституті вивчення війни вважають, що ці різні риторичні лінії мають на меті підкріпити нещодавно активізовані зусилля російського міноборони щодо створення хибного враження про неминучість перемоги Росії в Україні.

Там також зазначають, що відомство країни-агресорки спробувало використати великі обсяги даних, щоб зробити заяви про просування російських військ – дані та заяви, які, за даними ISW, є перебільшеними.

Стратегія Росії щодо війни в Україні: коротко про головне