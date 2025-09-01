Варто зауважити, що такі дії Москви лише посилюються, адже її територіальні здобутки залишаються непропорційно обмеженими та повільними порівняно з високими втратами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також Росія перебільшує здобутки на фронті: у ISW вказали на важливу деталь

Як Росія діє щодо України?

У звіті Інституту вивчення війни зазначають, що Кремль останнім часом активізував три риторичні лінії, які спрямовані на те, щоб вплинути на прийняття рішень Заходом на користь Росії.

Зокрема, країна-агресорка звинувачує європейські держави у затягуванні війни в Україні, погрожує ядерною зброєю західним державам і заявляє про неминучість перемоги Росії у війні з Україною.

В ISW пояснюють, що російські чиновники, а саме речник Кремля Дмитро Пєсков та генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, натякнули, що європейські держави прагнуть затягнути війну в Україні, щоб повернути цей давній російський наратив у західний інформаційний простір для підриву довіри Сполучених Штатів до європейських урядів.

За словами фахівців, Кремль часто використовує Дмитрієва для захисту інтересів Росії, зокрема щодо мирного процесу в Україні та санкцій, на англомовних платформах та у ЗМІ.

Окрім цього, в ISW зазначають, що заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 31 серпня у своєму англомовному акаунті на X розкритикував президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо участі їхніх країн у зусиллях США щодо припинення війни в Україні.

Він заявив, що Мерц і Макрон нібито "забули уроки" Другої світової війни, і що "все може закінчитися так, як у 1945 році" і їх можуть "впізнати по зубах".

Медведєв також нагадав про американські атомні бомби для погроз Франції та Німеччині за підтримку України в мирному процесі та сказав, що російські досягнення – це "погані новини" для Макрона та Мерца.

В Інституті вивчення війни вважають, що ці різні риторичні лінії мають на меті підкріпити нещодавно активізовані зусилля російського міноборони щодо створення хибного враження про неминучість перемоги Росії в Україні.

Там також зазначають, що відомство країни-агресорки спробувало використати великі обсяги даних, щоб зробити заяви про просування російських військ – дані та заяви, які, за даними ISW, є перебільшеними.

Стратегія Росії щодо війни в Україні: коротко про головне