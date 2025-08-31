На думку експертів, Кремль розпочав скоординовану інформаційну кампанію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Дивіться також Вже скоро Росія посилить удари по Україні: в ISW сказали, що стане основною ціллю ворога

Як Кремль маніпулює інформацією?

У приклад наведено заяви начальника Генштабу ЗС Росії Валерія Герасимова. 30 серпня він заявив, що з березня 2025 року армія нібито захопила 3500 квадратних кілометрів та 149 населених пунктів. Серед іншого він повідомив, що лише в північних районах Сумщини росіяни зайняли 210 квадратних кілометрів та 13 населених пунктів, а також контролюють 99,7% Луганської, 79% Донецької, 76% Херсонської та 74% Запорізької областей.

Він також розповів, що військам вдалося захопити 50% Куп’янська і 10 населених пунктів на Лиманському напрямку, а ще 5 – у районі Великомихайлівки на Дніпропетровщині.

Однак у ISW наголошують, що дані суттєво завищені. За їхніми підрахунками, з 1 березня 2025 року Росія окупувала приблизно 2346 квадратних кілометрів і 130 населених пунктів, тобто близько на 1200 квадратних кілометрів та на 19 сіл менше, ніж заявляє Герасимов. У Сумській області росіяни справді просунулися на 212 квадратних кілометрів, але утримують лише 9 населених пунктів. Куп’янськ вони контролюють лише на 6,3%, а більшість із названих населених пунктів насправді залишаються поза їхнім повним контролем.

У звіті зазначається, що подібні перебільшення робить не лише Герасимов. Так, міністр оборони Андрій Бєлоусов 29 серпня заявив, що війська просуваються на 600 – 700 квадратних кілометрів щомісяця, хоча в реальності цей показник у червні – серпні становив 440 – 500 квадратних кілометрів. Це, на думку експертів, свідчить про намагання Москви сформувати ілюзію невідворотної перемоги та схилити Захід до скорочення підтримки України.

Як Росія замовчує колосальні втрати?

При цьому Кремль не враховує у своїй пропаганді колосальні втрати армії. За даними російського Реєстру спадкових справ, які аналізували Meduza та Mediazona, у 2024 році загинуло щонайменше 93 тисяч військових Росії – майже удвічі більше, ніж у 2023-му (близько 50 тисяч). Від початку 2025 року втрати вже перевищують 56 тисяч осіб. Журналісти зауважують, що ці цифри занижені, оскільки родичі загиблих мають щонайменше 180 днів для відкриття спадкової справи для загиблих або зниклих безвісти російських військовослужбовців.

Meduza і Mediazona також повідомили, що до середини 2025 року, кількість спадкових справ зросла до 2000 на тиждень.

Також спостерігається зростання кількості судових справ щодо визнання зниклих безвісти військових загиблими. Це підтверджує думку, що російські втрати різко збільшилися.

В ISW підкреслюють, що російські війська зазнають особливо великих втрат від зими 2024-го, тоді як територіальні здобутки залишаються мінімальними.

"ISW і далі оцінює, що такі високі втрати для Росії є нестійкими у середньо- та довгостроковій перспективі. Просування Росії протягом багатьох місяців залишається здебільшого поступовим і повзучим, а темп наступу надзвичайно повільний за мірками сучасної механізованої війни", – йдеться у звіті.

Російські війська використовують легкі моторизовані транспортні засоби (багі, квадроцикли і мотоцикли) і тактику проникнення для просування на фронті, але швидкість їх просування досі не перевищує темпу пішого руху.

В ISW підкреслили, що будь-яка оцінка бойової ефективності та сили російської армії на полі бою, має враховувати як темп просування, так і втрати для досягнення цих здобутків.

Яка наразі ситуація на фронті за даними ISW?