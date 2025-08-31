По мнению экспертов, Кремль начал скоординированную информационную кампанию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Как Кремль манипулирует информацией?

В пример приведены заявления начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. 30 августа он заявил, что с марта 2025 года армия якобы захватила 3500 квадратных километров и 149 населенных пунктов. Среди прочего он сообщил, что только в северных районах Сумщины россияне заняли 210 квадратных километров и 13 населенных пунктов, а также контролируют 99,7% Луганской, 79% Донецкой, 76% Херсонской и 74% Запорожской областей.

Он также рассказал, что войскам удалось захватить 50% Купянска и 10 населенных пунктов на Лиманском направлении, а еще 5 – в районе Великомихайловки на Днепропетровщине.

Однако в ISW отмечают, что данные существенно завышены. По их подсчетам, с 1 марта 2025 года Россия оккупировала примерно 2346 квадратных километров и 130 населенных пунктов, то есть около на 1200 квадратных километров и на 19 сел меньше, чем заявляет Герасимов. В Сумской области россияне действительно продвинулись на 212 квадратных километров, но удерживают только 9 населенных пунктов. Купянск они контролируют лишь на 6,3%, а большинство из названных населенных пунктов на самом деле остаются вне их полного контроля.

В отчете отмечается, что подобные преувеличения делает не только Герасимов. Так, министр обороны Андрей Белоусов 29 августа заявил, что войска продвигаются на 600 – 700 квадратных километров ежемесячно, хотя в реальности этот показатель в июне – августе составлял 440 – 500 квадратных километров. Это, по мнению экспертов, свидетельствует о попытке Москвы сформировать иллюзию неотвратимой победы и склонить Запад к сокращению поддержки Украины.

Как Россия замалчивает колоссальные потери?

При этом Кремль не учитывает в своей пропаганде колоссальные потери армии. По данным российского Реестра наследственных дел, которые анализировали Meduza и Mediazona, в 2024 году погибло не менее 93 тысяч военных России – почти вдвое больше, чем в 2023-м (около 50 тысяч). С начала 2025 года потери уже превышают 56 тысяч человек. Журналисты отмечают, что эти цифры занижены, поскольку родственники погибших имеют не менее 180 дней для открытия наследственного дела для погибших или пропавших без вести российских военнослужащих.

Meduza и Mediazona также сообщили, что к середине 2025 года, количество наследственных дел выросло до 2000 в неделю.

Также наблюдается рост количества судебных дел по признанию пропавших без вести военных погибшими. Это подтверждает мнение, что российские потери резко увеличились.

В ISW подчеркивают, что российские войска несут особенно большие потери от зимы 2024-го, тогда как территориальные достижения остаются минимальными.

"ISW продолжает оценивать, что такие высокие потери для России неустойчивы в средне- и долгосрочной перспективе. Продвижение России в течение многих месяцев остается в основном постепенным и ползучим, а темп наступления чрезвычайно медленный по меркам современной механизированной войны", – говорится в отчете.

Российские войска используют легкие моторизованные транспортные средства (багги, квадроциклы и мотоциклы) и тактику проникновения для продвижения на фронте, но скорость их продвижения до сих пор не превышает темпа пешего движения.

В ISW подчеркнули, что любая оценка боевой эффективности и силы российской армии на поле боя, должна учитывать как темп продвижения, так и потери для достижения этих достижений.

Какова сейчас ситуация на фронте по данным ISW?