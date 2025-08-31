Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Карты фронта от ISW на 31 августа

В Сумской области россияне не продвинулись. 29 – 30 августа российские войска атаковали на северо-запад от города Сумы вблизи Безсаловки, на северо-восток от города Сумы вблизи Юнаковки и в неустановленных районах Сумской и Курской областей. "Военкоры" жаловались, что Москва отправляет солдат к российско-украинской границе, несмотря на сильный огонь со стороны ВСУ.

30 августа российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись. 29 и 30 августа российские войска атаковали к северу от Харькова вблизи Глубокого и в направлении Казачьей Лопани, а также на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска, Синельниково и Прилепки.

Украинские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. Об этом сообщил Виктор Трегубов, речь об освобождении села Мирное (в ISW назвали его Myrove). 29 и 30 августа российские войска наступали в направлении самого Купянска, на север от Купянска в направлении Кутьковки, на северо-восток от Купянска вблизи Каменки и Фиголевки, а также на восток от Купянска вблизи Петропавловки.

30 августа российские войска продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. 29 и 30 августа российские войска атаковали к северо-востоку от Боровой вблизи Загрызово и к юго-востоку от Боровой вблизи Андреевки и Малиевки, а также в направлении Дружелюбовки и Ольговки.

30 августа российские войска продолжили наступательные операции на Лиманском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. 29 и 30 августа российские войска атаковали на северо-запад от Лимана и в направлении Шандриголово и Дерилово; на север от Лимана вблизи Нового Мира, Карповки, Зеленой Долины и Редкодуба; на северо-восток от Лимана вблизи Колодязей и Мирного; на восток от Лимана вблизи Заречного; и на юго-восток от Лимана в направлении Ямполя.

30 августа российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении, но не продвинулись. 29 и 30 августа российские войска атаковали на северо-запад от Северска вблизи Дроновки, на северо-восток от Северска вблизи Серебрянки и Григорьевки, на юго-восток от Северска вблизи Выемки и на юг от Северска вблизи Переездного.

30 августа российские войска провели наступательные операции на Часовоярском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. Российские войска атаковали к югу от Часового Яра вблизи Ступочек и Предтечино 29 и 30 августа.

Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 30 августа, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в западной части Русиного Яра (к северо-западу от Торецка). В общем российские войска вели наступательные действия под самым Торецком; к северу от Торецка возле Дилиевки; к северо-западу от Торецка возле Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки, Клебан Быка, Катериновки; и к западу от Торецка возле Щербиновки 29 и 30 августа.

Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, снятые 28 августа и опубликованные 30 августа, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Новоэкономичного (к северо-востоку от Покровска).

А вот украинские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Константин Машовец сообщил 30 августа, что Силы обороны вернули себе Зеленый Гай. 29 и 30 августа российские войска наступали на саму Новопавловку, к югу от Новопавловки в районе Филии и к юго-западу от Новопавловки в районе Зеленого Гая.

Российские войска недавно продвинулись на Великомихайловском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 30 августа, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в восточной Камышевахе (к юго-востоку от Великомихайловки).

30 августа российские войска провели ограниченные наступательные операции на востоке и западе Запорожской области, но не достигли подтвержденного прогресса. 29 и 30 августа российские войска атаковали на юго-восток от Орехова вблизи Малой Токмачки, на юг от Орехова в направлении Новоданиловки, на юго-запад от Орехова вблизи Степного и на запад от Орехова вблизи Степногорска, Каменского и Плавней.

30 августа российские войска продолжали ограниченные наступления на Херсонском направлении, но не продвигались.