Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Дивіться також Ключ до перемоги: які дії СОУ та коли саме призведуть до успішного завершення війни

Карти фронту від ISW на 31 серпня

На Сумщині росіяни не просунулися. 29 – 30 серпня російські війська атакували на північний захід від міста Суми поблизу Безсалівки, на північний схід від міста Суми поблизу Юнаківки та в невстановлених районах Сумської та Курської областей. "Військкори" скаржилися, що Москва відправляє солдатів до російсько-українського кордону, попри сильний вогонь з боку ЗСУ.

30 серпня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але не просунулися. 29 та 30 серпня російські війська атакували на північ від Харкова поблизу Глибокого та у напрямку Козачої Лопані, а також на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, Синельникового та Приліпки.

Українські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Про це повідомив Віктор Трегубов, мова про звільнення села Мирне (в ISW назвали його Myrove). 29 та 30 серпня російські війська наступали в напрямку самого Куп'янська, на північ від Куп'янська в напрямку Кутьківки, на північний схід від Куп'янська поблизу Кам'янки та Фиголівки, а також на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки.

30 серпня російські війська продовжили наступальні операції на Боровському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. 29 та 30 серпня російські війська атакували на північний схід від Борової поблизу Загризового та на південний схід від Борової поблизу Андріївки та Маліївки, а також у напрямку Дружелюбівки та Ольгівки.

Карти ISW на 31 серпня

30 серпня російські війська продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. 29 та 30 серпня російські війська атакували на північний захід від Лимана та у напрямку Шандриголового та Дерилового; на північ від Лимана поблизу Нового Миру, Карпівки, Зеленої Долини та Рідкодуба; на північний схід від Лимана поблизу Колодязів та Мирного; на схід від Лимана поблизу Зарічного; та на південний схід від Лимана у напрямку Ямполя.

30 серпня російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але не просунулися. 29 та 30 серпня російські війська атакували на північний захід від Сіверська поблизу Дронівки, на північний схід від Сіверська поблизу Серебрянки та Григорівки, на південний схід від Сіверська поблизу Виїмки та на південь від Сіверська поблизу Переїзного.

30 серпня російські війська провели наступальні операції на Часовоярському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. Російські війська атакували на південь від Часового Яру поблизу Ступочок та Предтечиного 29 та 30 серпня.

Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у західній частині Русиного Яру (на північний захід від Торецька). Загалом російські війська вели наступальні дії під самим Торецьком; на північ від Торецька біля Диліївки; на північний захід від Торецька біля Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки, Клебан Бику, Катеринівки; і на захід від Торецька біля Щербинівки 29 і 30 серпня.

Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, зняті 28 серпня та опубліковані 30 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Новоекономічного (на північний схід від Покровська).

А от українські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Костянтин Машовець повідомив 30 серпня, що Сили оборони повернули собі Зелений Гай. 29 і 30 серпня російські війська наступали на саму Новопавлівку, на південь від Новопавлівки в районі Філії та на південний захід від Новопавлівки в районі Зеленого Гаю.

Російські війська нещодавно просунулися на Великомихайлівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у східній Комишувасі (на південний схід від Великомихайлівки).

30 серпня російські війська провели обмежені наступальні операції на сході та заході Запорізької області, але не досягли підтвердженого прогресу. 29 та 30 серпня російські війська атакували на південний схід від Оріхова поблизу Малої Токмачки, на південь від Оріхова у напрямку Новоданилівки, на південний захід від Оріхова поблизу Степового та на захід від Оріхова поблизу Степногірська, Кам'янського та Плавнів.

30 серпня російські війська продовжували обмежені наступи на Херсонському напрямку, але не просувалися.