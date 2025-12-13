Россия в трудной экономической ситуации: на какой отчаянный шаг пошел Путин

Ряд отраслей России испытывает сложности. Россияне, которые вовлечены в работу в них, даже проводят митинги, сигнализируя об имеющихся проблемах.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, добавив, что среди таких – энергетики; работники, которые задействованы в логистике, транспортных перевозках; строители.

Смотрите также Путин блефует, а крепкий рубль не показатель стабильности: что ждать от экономики России в 2026 году

К каким действиям прибегает Россия, чтобы получить деньги?

Путину нужны деньги, чтобы дальше продолжать боевые действия. Однако российская экономика из-за войны переживает тяжелый период. Россия в 2026 году увеличит НДС, хочет обложить малый бизнес еще большими налогами. Более того – теперь страна-агрессор активизировала продажу золота.

Сейчас россияне начали его продавать, потому что средства из Фонда национального благосостояния начинают заканчиваться. Те, которые Путин тоже готовил для войны и которые были сформированы благодаря продаже газа Европе. Мусиенко констатировал, что Россия испытывает экономические убытки.

"Согласно сообщениям британских медиа, Россия начала продавать золото активнее, чем делала еще раньше. Всего за предыдущие 20 лет она работала над тем, чтобы накапливать золотые запасы. Сейчас россияне тоже над этим работают, для этого есть "Африканский корпус", который в частности находится в Мали, добывает золото. Россия накапливала его, готовясь к войне, понимая, что ей это может понадобиться", – озвучил Мусиенко.

Сегодня, по его словам, многие отрасли России испытывают проблемы, но за исключением ВПК. Страна-агрессор предусматривает большие расходы на него, однако рост новых производственных линий не фиксируется.

Переходят на три смены, работают, но всплеска строительства новых объектов нет. Значительная сумма денег уходит на закупку большого количества оборудования по цене выше рыночной. Потому что те страны, которые продают это России, пытаются обходить санкции, а это риск и влияет на цену продукции,

– пояснил Мусиенко.

Что известно об экономическом состоянии России?