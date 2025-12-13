Росія у скрутній економічній ситуації: на який відчайдушний крок пішов Путін

Низка галузей Росії відчуває складнощі. Росіяни, які залучені до роботи в них, навіть проводять мітинги, сигналізуючи про наявні проблеми.

Про це в етері 24 Каналу зазначив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, додавши, що серед таких – енергетики; працівники, які залучені в логістиці, транспортних перевезеннях; будівельники.

До яких дій вдається Росія, аби отримати гроші?

Путіну потрібні гроші, аби далі продовжувати бойові дії. Однак російська економіка через війну переживає важкий період. Росія у 2026 році збільшить ПДВ, хоче обкласти малий бізнес ще більшими податками. Ба більше – тепер країна-агресорка активізувала продаж золота.

Зараз росіяни почали його продавати, тому що кошти з Фонду національного добробуту починають закінчуватися. Ті, які Путін теж готував для війни й які були сформовані завдяки продажу газу Європі. Мусієнко констатував, що Росія відчуває економічні збитки.

"Згідно з повідомленнями британських медіа, Росія почала продавати золото активніше, ніж робила ще раніше. Загалом за попередні 20 років вона працювала над тим, щоб накопичувати золоті запаси. Зараз росіяни теж над цим працюють, для цього є "Африканський корпус", який зокрема перебуває в Малі, видобуває золото. Росія накопичувала його, готуючись до війни, розуміючи, що їй це може знадобитися", – озвучив Мусієнко.

Сьогодні, з його слів, багато галузей Росії відчувають проблеми, але за виключенням ВПК. Країна-агресорка передбачає великі видатки на нього, однак зростання нових виробничих ліній не фіксується.

Переходять на три зміни, працюють, але сплеску будівництва нових об'єктів немає. Значна сума грошей йде на закупівлю великої кількості обладнання за ціною вищої за ринкову. Тому що ті країни, які продають це Росії, намагаються обходити санкції, а це ризик і впливає на ціну продукції,

– пояснив Мусієнко.

Що відомо про економічний стан Росії?