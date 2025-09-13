Укр Рус
Российские военные развернули "Искандер" на трассе возле границы с Польшей, – СМИ
13 сентября, 16:44
Российские военные развернули "Искандер" на трассе возле границы с Польшей, – СМИ

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Российские военные установили ракетный комплекс "Искандер" на автостраде в Калининградской области возле польской границы, пишут СМИ.
  • Видео свидетелей, подтверждающее это, распространилось в сети, вызвав сообщения о возможной провокации.

В сети распространили видео, на котором видно ракетный комплекс России "Искандер". По сообщениям, оккупанты установили его на автостраде недалеко от границы с Польшей.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что заметили на автостраде в России?

В сети сообщили о, вероятно, очередной провокации России. Страна-агрессор могла установить ракетный комплекс недалеко от границы с Польшей.

Заметим, что официальных сообщений об этом не поступало.

"Искандер" на автостраде: смотрите видео свидетелей

 

"Вооруженные силы России, по сообщениям, развернули ракетный комплекс "Искандер" на автостраде в Калининградской области, вблизи польской границы", – говорится в сообщении.

Обострение напряженности в Европе: что известно?

  • Напомним, что в ночь на 10 сентября российские беспилотники во время атаки на Украину нарушили воздушное пространство Польши. На территории страны нашли уже 17 беспилотников и обломок ракеты.

  • На заседании Совета Безопасности ООН заместитель министра иностранных дел Польши заявил, что почти полсотни стран выразили обеспокоенность и привлекают внимание мирового сообщества к очередному грубому нарушению международного права и Устава ООН Россией в отношении Польши.

  • В свою очередь, исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН подчеркнула, что Вашингтон "будет защищать каждый дюйм территории НАТО" и поддерживает союзников перед лицом тревожных нарушений воздушного пространства.

  • Также известно, что Польша закрыла границу с Беларусью из-за учений "Запад-2025" и провокаций Минска. Там натянули колючую проволоку на границе и установили заградительные щиты.