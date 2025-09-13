Російські військові розгорнули "Іскандер" на трасі біля кордону з Польщею, – ЗМІ
- Російські військові встановили ракетний комплекс "Іскандер" на автостраді в Калінінградській області біля польського кордону, пишуть ЗМІ.
- Відео свідків, що підтверджує це, поширилося в мережі, викликавши повідомлення про можливу провокацію.
У мережі поширили відео, на якому видно ракетний комплекс Росії "Іскандер". За повідомленнями, окупанти встановили його на автостраді неподалік кордону з Польщею.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Clash Report.
Що помітили на автостраді у Росії?
У мережі повідомили про, ймовірно, чергову провокацію Росії. Країна-агресор могла встановити ракетний комплекс неподалік кордону з Польщею.
Зауважимо, що офіційних повідомлень про це не надходило.
"Іскандер" на автостраді: дивіться відео свідків
"Збройні сили Росії, за повідомленнями, розгорнули ракетний комплекс "Іскандер" на автостраді в Калінінградській області, поблизу польського кордону", – йдеться у повідомленні.
Загострення напруженості у Європі: що відомо?
Нагадаємо, що в ніч проти 10 вересня російські безпілотники під час атаки на Україну порушили повітряний простір Польщі. На території країни знайшли вже 17 безпілотників та уламок ракети.
На засіданні Ради Безпеки ООН заступник міністра закордонних справ Польщі заявив, що майже пів сотні країн висловили стурбованість і привертають увагу світової спільноти до чергового грубого порушення міжнародного права та Статуту ООН Росією щодо Польщі.
Своєю чергою, виконувачка обов’язків постійного представника США при ООН підкреслила, що Вашингтон "захищатиме кожен дюйм території НАТО" та підтримує союзників перед обличчям тривожних порушень повітряного простору.
Також відомо, що Польща закрила кордон із Білоруссю через навчання "Захід-2025" і провокації Мінська. Там натягнули колючий дріт на кордоні та встановили загороджувальні щити.