Россию ждут серьезные проблемы с авиацией: в чем причина
- Российская авиация сталкивается с кризисом, страна-агрессорка отдает приоритет военной авиации, а не гражданской.
- Экономист Максим Блант отметил, что Россия может остаться без авиаперевозок.
Российская авиация находится не в лучшем состоянии, ведь действуют западные санкции. С начала полномасштабной войны Россия не осуществляет столько пассажирских рейсов, сколько было до 2022 года. Большинство международных рейсов закрыто. В дальнейшем кризис будет усиливаться.
Об этом в интервью 24 Канала отметил экономист Максим Блант, добавив, что в России технологически жизнь упрощается, деградирует и это было очевидно с 2022 года.
Приоритет России – не гражданская, а военная авиация
Россия в дальнейшем, по убеждению экономиста, останется без гражданской авиации. Он прогнозирует, что не будет авиаперевозок.
Будут возить поездами, а не будет поездов – будут ездить на лошадях. Все к этому идет. В этом выражается кризис,
– озвучил Блант.
Экономист проанализировал и ситуацию относительно российской военной авиации. Он прокомментировал информацию, которая появляется в СМИ о том, что Россия якобы будет испытывать проблему с авиационным керосином из-за атак по своим нефтеперерабатывающим заводам.
"У меня есть сильные сомнения относительно того, что военная авиация останется без авиакеросина. Эти поставки будут происходить. Вот они последнее топливо сольют из гражданских самолетов, но заправят военные", – считает Блант.
Авиационная сфера России переживает кризис:
- Россия в 2026 году планирует урезать финансирование гражданской авиации. Планируется сократить расходы до 85,7 миллиардов рублей с 139,6. В 2027 году до 86,9 миллиардов рублей с 109,7. В значительной степени Россия будет сокращать поддержку авиакомпаний для обновления парков самолетов, осуществляющих перевозки внутри страны.
- Из-за введенных Западом санкций парк российских авиакомпаний к 2030 году может потерять 339 самолетов, 200 вертолетов. Сейчас, согласно данным "Росавиации", он имеет на балансе 1135 самолетов. Санкционные ограничения не дают россиянам возможности закупать новые воздушные суда, запчасти к ним.