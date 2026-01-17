"Не можем остановить": как россияне смогли модернизировать дроны для атак по Украине
- Противник модернизирует беспилотники, в частности устанавливая на них ПЗРК, используя mesh-модемы для связи.
- Несмотря на санкции, Россия продолжает получать компоненты из Китая, и ускоряет темпы производства дронов-камикадзе.
Враг постоянно пытается улучшить свои беспилотники. Появились дроны, на которых россияне установили ПЗРК, ракеты Р-60, Р-70 и Р-73 – это советские образцы. Их Россия взяла со своих складов.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, добавив, что есть другая составляющая для дронов – связь. В России до сих пор есть возможность покупать Starlink несмотря на санкции и то, что его производитель – США, которые являются союзником Украины.
Какие компоненты применяет Россия в "Шахедах"?
Среди составляющих для вражеских "Шахедов" есть mesh-модемы. Как пояснил военный эксперт, это специальный вид связи, когда любой из БпЛА работает как ретранслятор.
Если хотя бы на одном дроне есть связь с оператором, то все остальные, на который установлен этот модем, могут работать как FPV-дрон и наносить удар через управление пилота. Mesh-модемы – это чисто китайское производство,
– озвучил Нарожный.
Китай не отслеживает санкционные ограничения. По словам военного эксперта, несмотря на заявления китайцев о том, что они остановили поставки комплектующих для беспилотников, они на самом деле продолжают их продавать России.
Возможно, делают это через третьи страны или же напрямую. К сожалению, этот процесс мы пока остановить не можем,
– отметил Нарожный.
По словам военного эксперта, процесс модернизации БпЛА у россиян ускорился, в частности темпы производства. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, как напомнил Нарожный, недавно заявил, что враг ежемесячно производит до 12 тысяч "Шахедов". Летом показатель составлял 4 – 5 тысяч.
"Здесь вопрос, где они берут СRPA-антенны. Они защищены от средств РЭБ, установлены в каждом "Шахеде". Ответ один – это может быть исключительно Китай. Относительно самих заводов по производству БпЛА, например в Елабуге, то он расположен очень далеко. Мы ударяли по нему несколько раз дронами, но из-за расстояния почти 1200 километров от границы, часто бить туда мы не можем", – объяснил Нарожный.
Теперь этот завод закрыт по периметру средствами ПВО. Россияне пытаются защитить его от повторных атак. Поэтому дотянуться туда снова и вбить, по мнению Нарожного, будет очень трудно. Он подытожил, что надо работать с Китаем, необходимо получать от партнеров определенные виды оружия, например, ракеты типа "Нептун" или Tomahawk. Имея их, Украина сможет достать в дальние точки и остановить российское производство "Шахедов".
Как Россия модернизирует дроны?
Эксперт по авиации Константин Криволап рассказал, что "Шахеды" стали более опасными. Россияне меняли фюзеляж, добавляли антенны и свои блоки управления, SIM-карты. Через определенный период начали оснащать их двигателями китайского производства. Это позволило "Шахедам" летать на большей высоте.
Авиаэксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский сообщил, что российские беспилотники стали более точными. Он объяснил, что достичь этого врагу удалось из-за новых решений по связи и навигации. Сегодня "Шахед" имеет mesh-связь, это позволяет корректировать полет дрона.