"Не можем остановить": как россияне смогли модернизировать дроны для атак по Украине

Враг постоянно пытается улучшить свои беспилотники. Появились дроны, на которых россияне установили ПЗРК, ракеты Р-60, Р-70 и Р-73 – это советские образцы. Их Россия взяла со своих складов.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, добавив, что есть другая составляющая для дронов – связь. В России до сих пор есть возможность покупать Starlink несмотря на санкции и то, что его производитель – США, которые являются союзником Украины.

Какие компоненты применяет Россия в "Шахедах"?

Среди составляющих для вражеских "Шахедов" есть mesh-модемы. Как пояснил военный эксперт, это специальный вид связи, когда любой из БпЛА работает как ретранслятор.

Если хотя бы на одном дроне есть связь с оператором, то все остальные, на который установлен этот модем, могут работать как FPV-дрон и наносить удар через управление пилота. Mesh-модемы – это чисто китайское производство,

– озвучил Нарожный.

Китай не отслеживает санкционные ограничения. По словам военного эксперта, несмотря на заявления китайцев о том, что они остановили поставки комплектующих для беспилотников, они на самом деле продолжают их продавать России.

Возможно, делают это через третьи страны или же напрямую. К сожалению, этот процесс мы пока остановить не можем,

– отметил Нарожный.

По словам военного эксперта, процесс модернизации БпЛА у россиян ускорился, в частности темпы производства. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, как напомнил Нарожный, недавно заявил, что враг ежемесячно производит до 12 тысяч "Шахедов". Летом показатель составлял 4 – 5 тысяч.

"Здесь вопрос, где они берут СRPA-антенны. Они защищены от средств РЭБ, установлены в каждом "Шахеде". Ответ один – это может быть исключительно Китай. Относительно самих заводов по производству БпЛА, например в Елабуге, то он расположен очень далеко. Мы ударяли по нему несколько раз дронами, но из-за расстояния почти 1200 километров от границы, часто бить туда мы не можем", – объяснил Нарожный.

Теперь этот завод закрыт по периметру средствами ПВО. Россияне пытаются защитить его от повторных атак. Поэтому дотянуться туда снова и вбить, по мнению Нарожного, будет очень трудно. Он подытожил, что надо работать с Китаем, необходимо получать от партнеров определенные виды оружия, например, ракеты типа "Нептун" или Tomahawk. Имея их, Украина сможет достать в дальние точки и остановить российское производство "Шахедов".

Как Россия модернизирует дроны?