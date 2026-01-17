"Не можемо зупинити": як росіяни змогли модернізувати дрони для атак по Україні

Ворог постійно намагається покращити свої безпілотники. З'явилися дрони, на яких росіяни встановили ПЗРК, ракети Р-60, Р-70 і Р-73 – це радянські зразки. Їх Росія взяла зі своїх складів.

Про це в етері 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, додавши, що є інший складник для дронів – зв'язок. В Росії досі є можливість купувати Starlink попри санкцій і те, що його виробник – США, які є союзником України.

Які компоненти застосовує Росія в "Шахедах"?

Серед складників для ворожих "Шахедів" є mesh-модеми. Як пояснив військовий експерт, це спеціальний вид зв'язку, коли будь-який з БпЛА працює як ретранслятор.

Якщо хоча б на одному дроні є зв'язок з оператором, то всі інші, на який встановлений цей модем, можуть працювати як FPV-дрон і завдавати удар через управління пілота. Mesh-модеми – це суто китайське виробництво,

– озвучив Нарожний.

Китай не відстежує санкційні обмеження. Зі слів військового експерта, не дивлячись на заяви китайців про те, що вони зупинили постачання складників для безпілотників, вони насправді продовжують їх продавати Росії.

Можливо, роблять це через треті країни або ж напряму. На жаль, цей процес ми поки що зупинити не можемо,

– зазначив Нарожний.

Зі слів військового експерта, процес модернізації БпЛА у росіян прискорився, зокрема темпи виробництва. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, як нагадав Нарожний, нещодавно заявив, що ворог щомісячно виготовляє до 12 тисяч "Шахедів". Влітку показник становив 4 – 5 тисяч.

"Тут питання, де вони беруть СRPA-антени. Вони захищені від засобів РЕБ, встановлені в кожному "Шахеді". Відповідь одна – це може бути виключно Китай. Стосовно самих заводів з виробництва БпЛА, наприклад в Єлабузі, то він розташований дуже далеко. Ми вдаряли по ньому декілька разів дронами, але через відстань майже 1200 кілометрів від кордону, часто бити туди ми не можемо", – пояснив Нарожний.

Тепер цей завод закритий по периметру засобами ППО. Росіяни намагаються захистити його від повторних атак. Тож дотягнутися туди знову і вгатити, на думку Нарожного, буде дуже важко. Він підсумував, що треба працювати з Китаєм, необхідно отримувати від партнерів певні види зброї, наприклад, ракети типу "Нептун" чи Tomahawk. Маючи їх, Україна зможе дістати в далекі точки й зупинити російське виробництво "Шахедів".

Як Росія модернізує дрони?