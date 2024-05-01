Российские корабли не выходят на дежурство: ждать ли украинцам ракетных атак с моря

Россияне объявили штурмовое предупреждение на 1 мая в Черном море из-за ветра северо-восточного направления. Однако даже несмотря на отсутствие вражеских боевых кораблей у берегов оккупированного Крыма или в Азовском море, угроза запуска ракет по территории Украины сохраняется.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что россияне имеют определенный опыт пуска ракет "Калибр" из акватории порта в Новороссийске. Именно там находятся все российские ракетоносители Черноморского флота России, кроме одного.

К теме Таинственные охотники за российскими кораблями․ Как легендарная Group 13 ГУР МО уничтожает вражеский флот

"Калибров" еще много

Единственный российский ракетный корабль, который "блуждает" где-то возле Севастополя, – "Циклон". Он не делал пусков "Калибрами", потому что не прошел соответствующих испытаний.

В то же время боевые пуски по Украине осуществляют подводные лодки. Во время одной из последних атак враг использовал 8 "Калибров", и 6 из них были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Угроза есть. Также ГУР продемонстрировало данные о приблизительном количестве крылатых ракет различной номенклатуры, и из них понятно, что россияне еще имеют достаточно много "Калибров",

– отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

В ГУР МО сообщили, что по состоянию на конец апреля 2024 года Россия имеет на вооружении примерно 40 единиц гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон", около 400 единиц крылатых ракет "Оникс"/"Оникс-М". Крылатые ракеты "Калибр" у россиян имеются в наличии в количестве примерно 270 единиц

В то же время остается открытым вопрос, удалось ли врагу решить проблему логистики, то есть снаряжения этих ракетоносителей именно крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".

Этот вопрос, по мнению Братчука, мониторится украинской разведкой, и соответствующая реакция в случае необходимости будет обязательно.

"Уменьшение пусков "Калибров" произошло именно благодаря тому, что Севастополь теперь не может снаряжать этими ракетами ракетоносители, поэтому они и не применяются. Здесь работает железная логика. Российские корабли на дежурство не выходят ни в Азовском, ни в Черном морях, и дело здесь, конечно, не в шторме. Хотя при штормовых условиях россияне всегда ограничивают, в частности, и движение этих кораблей", – отметил Сергей Братчук.

Удары Украины по российскому флоту