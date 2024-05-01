Российские корабли не выходят на дежурство: ждать ли украинцам ракетных атак с моря
Россияне объявили штурмовое предупреждение на 1 мая в Черном море из-за ветра северо-восточного направления. Однако даже несмотря на отсутствие вражеских боевых кораблей у берегов оккупированного Крыма или в Азовском море, угроза запуска ракет по территории Украины сохраняется.
Об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что россияне имеют определенный опыт пуска ракет "Калибр" из акватории порта в Новороссийске. Именно там находятся все российские ракетоносители Черноморского флота России, кроме одного.
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"Калибров" еще много
Единственный российский ракетный корабль, который "блуждает" где-то возле Севастополя, – "Циклон". Он не делал пусков "Калибрами", потому что не прошел соответствующих испытаний.
В то же время боевые пуски по Украине осуществляют подводные лодки. Во время одной из последних атак враг использовал 8 "Калибров", и 6 из них были уничтожены силами противовоздушной обороны.
Угроза есть. Также ГУР продемонстрировало данные о приблизительном количестве крылатых ракет различной номенклатуры, и из них понятно, что россияне еще имеют достаточно много "Калибров",
– отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг".
В то же время остается открытым вопрос, удалось ли врагу решить проблему логистики, то есть снаряжения этих ракетоносителей именно крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".
Этот вопрос, по мнению Братчука, мониторится украинской разведкой, и соответствующая реакция в случае необходимости будет обязательно.
"Уменьшение пусков "Калибров" произошло именно благодаря тому, что Севастополь теперь не может снаряжать этими ракетами ракетоносители, поэтому они и не применяются. Здесь работает железная логика. Российские корабли на дежурство не выходят ни в Азовском, ни в Черном морях, и дело здесь, конечно, не в шторме. Хотя при штормовых условиях россияне всегда ограничивают, в частности, и движение этих кораблей", – отметил Сергей Братчук.
Удары Украины по российскому флоту
- Силы обороны 21 апреля попали по старейшему кораблю не только российского, но и мирового флота, "Коммуна". Судно находилось в бухте в Севастополе. Оно выполняло важную функцию – осуществляло поиск и спасение подводных лодок, а также было носителем подводных аппаратов.
- Ранее, в марте, украинские силы поразили сразу два десантных корабля врага "Ямал" и "Азов", которые также находились в Севастополе. Кроме того, состоялось попадание по центру связи, а также нескольких объектах инфраструктуры Черноморского флота России.
- После ряда удачных атак по российским кораблям со стороны Украины, враг решил перебазировать свой флот дальше. Фактически все носители крылатых ракет россияне переместили, в частности, в Новороссийск. В Черном море вблизи оккупированного Крыма остался один "неудачник" – корабль "Циклон", который не запустил ни одной ракеты.