Російські кораблі не виходять на чергування: чи чекати українцям ракетних атак з моря

Росіяни оголосили штурмове попередження на 1 травня в Чорному морі через вітер північно-східного напрямку. Проте навіть попри відсутність ворожих бойових кораблів у берегів окупованого Криму чи в Азовському морі, загроза запуску ракет по території України зберігається.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зазначивши, що росіяни мають певний досвід пуску ракет "Калібр" з акваторії порту в Новоросійську. Саме там перебувають усі російські ракетоносії Чорноморського флоту Росії, крім одного.

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"Калібрів" ще багато

Єдиний російський ракетний корабель, який "блукає" десь біля Севастополя, – "Циклон". Він не робив пусків "Калібрами", тому що не пройшов відповідних іспитів.

Водночас бойові пуски по Україні здійснюють підводні човни. Під час однієї з останніх атак ворог використовував 8 "Калібрів", і 6 з них було знищено силами Протиповітряної оборони.

Загроза є. Також ГУР продемонструвало дані щодо приблизної кількості крилатих ракет різної номенклатури, і з них зрозуміло, що росіяни ще мають досить багато "Калібрів",

– наголосив речник Української добровольчої армії "Південь".

У ГУР МО повідомили, що станом на кінець квітня 2024 року Росія має на озброєнні приблизно 40 одиниць гіперзвукових протикорабельних ракет "Циркон", близько 400 одиниць крилатих ракет "Онікс"/"Онікс-М". Крилаті ракети "Калібр" у росіян є в наявності у кількості приблизно 270 одиниць

Водночас залишається відкритим питання, чи вдалося ворогу розв'язати проблему логістики, тобто спорядження цих ракетоносіїв саме крилатими ракетами морського базування типу "Калібр".

Це питання, на думку Братчука, моніториться українською розвідкою, і відповідна реакція в разі необхідності буде обов'язково.

"Зменшення пусків "Калібрів" відбулося саме завдяки тому, що Севастополь тепер не може споряджати цими ракетами ракетоносії, тому вони і не застосовуються. Тут працює залізна логіка. Російські кораблі на чергування не виходять ані в Азовському, ані у Чорному морях, і справа тут, звичайно, не в штормі. Хоча за штормових умов росіяни завжди обмежують, зокрема, і рух цих кораблів", – наголосив Сергій Братчук.

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