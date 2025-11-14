Россия ночью била почти 20 ракетами и 430 БпЛА: сколько попаданий и сбитых целей

Украина 14 ноября подверглась очередному массированному удару оккупантов. Ночью Россия запустила по мирным городам почти полтысячи различных воздушных целей.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также Россияне массированно атаковали Черкасскую область: какие последствия

Как ПВО отбивало массированную атаку?

Россия ночью 14 ноября запустила в Украине 449 воздушных целей. Среди них 19 ракет и 430 БпЛА разных типов. Около 300 из запущенных дронов были "Шахеды".

В общей сложности силами ПВО, по состоянию на 09:30, сбито или подавлено 419 вражеских целей. Обезврежено большинство БПЛА, "Кинжалов" и баллистических ракет, а также все крылатые.

В большинстве своем они атаковали Киев. Последствия атаки также фиксируют в Киевской, Харьковской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.

Ударные дроны летели по следующим направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – Россия, Гвардейское – ТОТ АР Крым.

Кроме того, Россия запустила аэробалистические ракеты типа "Кинжал", противокорабельную ракету "Циркон", крылатые ракеты "Искандер-К"/"Калибр" и баллистические "Искандер-М"/"КN-23".

Зафиксировано попадание ракет и 23 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 44 локациях,

– добавили в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

Какие последствия по регионам?