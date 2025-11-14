Росія вночі била майже 20 ракетами та 430 БпЛА: скільки влучань та збитих цілей

Україна 14 листопада зазнала чергового масованого удару окупантів. Уночі Росія запустила по мирних містах майже пів тисячі різних повітряних цілей.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як ППО відбивала масовану атаку?

Росія вночі 14 листопада запустила по Україні 449 повітряних цілей. Серед них 19 ракет та 430 БпЛА різних типів. Близько 300 з запущених дронів були "Шахеди".

Загалом силами ППО, станом на 09:30, збито або подавлено 419 ворожих цілей. Знешкоджено більшість БпЛА, "Кинджалів" та балістичних ракет, а також усі крилаті.

Здебільшого вони атакували Київ. Наслідки атаки також фіксують на Київщині, Харківщині, Одещині, Полтавщині та Черкащині.

Ударні дрони летіли з таких напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Крім того, Росія запустила аеробалістичні ракети типу "Кинджал", протикорабельну ракету "Циркон", крилаті ракети "Іскандер-К"/"Калібр" та балістичні "Іскандер-М"/"КN-23".

Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 44 локаціях,

– додали в Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.