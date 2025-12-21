"Такого еще не было": на "Шахедах" заметили новые опасные антенны
- На российских дронах "Шахеды" обнаружили новые антенны.
- Эти антенны делают беспилотники более неуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы.
Дроновая угроза со стороны России растет. Враг совершенствует свои беспилотники, делая их еще более неуязвимыми для средств РЭБ.
Так, на "Шахедах" заметили новые невиданные доселе антенны. Об этом сообщил Сергей "Флеш" Бескрестнов, специалист по связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки, председатель общественной организации "Центр радиотехнологий", передает 24 Канал.
Что за новые антенны появились на "Шахедах"?
В соцсети "Флеш" продемонстрировал фото антенн, которых обнаружили на российских дронах.
На "Шахедах" обнаружили новые антенны / Фото из телеграмма "Флеша"
Россияне усиливают защиту "Шахедов" от РЭБ / Фото из телеграмма "Флеша"
Антенна меньшего размера на 16 элементов с "Шахеда" и предназначена для его защиты от средств РЭБ. Ее длина составляет около 28 сантиметров. Устройство, расположенное рядом, пока не идентифицировано, однако оно заметно больше по размерам. По словам специалиста, ранее ничего подобного они не встречали – речь идет о конструкции из 24 или даже 32 элементов.
"Флеш" подытожил, что наращивать антенны на "Шахедах" проще и быстрее, чем наращивать наш РЭБ.
Как растет угроза "Шахедов"?
- Российские ударные дроны могут представлять угрозу для стран Европы, ведь несут 7 – 9 килограммов взрывчатки. Эксперты предупреждают: такие беспилотники уже залетали, в частности, на территорию Польши, а их боезаряды могут взорваться даже при попытке разборки. Кроме того, есть версии "Шахедов" с обломочными элементами и боеприпасами с задержкой действия.
- Россия модернизирует дроны "Шахед", превращая их из простых беспилотников на сетевые боевые системы, способные менять цель во время полета. По словам эксперта Анатолия Храпчинского, часть дронов может нести ракеты, прикрывать других от перехватчиков и атаковать мобильные группы ПВО. Настоящую опасность будут представлять "рои" дронов, которые самостоятельно анализируют угрозы и меняют тактику. Уже сейчас отдельные "Шахеды" оснащают камерами и комп'ютерами для уклонения от атак.
- Оккупанты используют "Шахеды" с увеличенной боевой частью, а также дроны, оснащены mesh-модемами.