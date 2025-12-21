"Такого еще не было": на "Шахедах" заметили новые опасные антенны

Дроновая угроза со стороны России растет. Враг совершенствует свои беспилотники, делая их еще более неуязвимыми для средств РЭБ.

Так, на "Шахедах" заметили новые невиданные доселе антенны. Об этом сообщил Сергей "Флеш" Бескрестнов, специалист по связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки, председатель общественной организации "Центр радиотехнологий", передает 24 Канал.

Что за новые антенны появились на "Шахедах"?

В соцсети "Флеш" продемонстрировал фото антенн, которых обнаружили на российских дронах.

На "Шахедах" обнаружили новые антенны / Фото из телеграмма "Флеша"

Россияне усиливают защиту "Шахедов" от РЭБ / Фото из телеграмма "Флеша"

Антенна меньшего размера на 16 элементов с "Шахеда" и предназначена для его защиты от средств РЭБ. Ее длина составляет около 28 сантиметров. Устройство, расположенное рядом, пока не идентифицировано, однако оно заметно больше по размерам. По словам специалиста, ранее ничего подобного они не встречали – речь идет о конструкции из 24 или даже 32 элементов.

"Флеш" подытожил, что наращивать антенны на "Шахедах" проще и быстрее, чем наращивать наш РЭБ.

Как растет угроза "Шахедов"?