Путин отказал Трампу в прекращении огня: ISW раскрыл план россиян
- Кремль отказался от прекращения огня до заключения соглашения о мире.
- Россия увеличивает расходы на пропаганду, утверждая, что победа неизбежна, и не принимает компромиссов без полной капитуляции Украины.
Дональд Трамп призвал Россию и Украину остановить огонь на линии соприкосновения, а уже после этого решать территориальные вопросы. Тем временем Кремль отказался от перемирия и настоял: сначала Киев должен принять российские условия, а тогда будет прекращение огня.
Россия готовит общество к "полной победе", а не компромиссу. Москва постоянно уверяет граждан, что война будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все первоначальные цели – или военным, или дипломатическим путем, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.
Смотрите также ВСУ имеют успехи сразу на нескольких направлениях: обзор фронта от ISW
Какова позиция России относительно войны в Украине?
Кремль годами убеждает россиян, что аннексированные украинские земли – навсегда российские, и поэтому речь не может идти о каких-либо уступках. Когда летом 2025 года после саммита на Аляске западные СМИ сообщили, что Путин якобы готов обсуждать территориальные уступки, российские чиновники и пропагандисты взорвались возмущением. Они отрицали даже возможность таких компромиссов. Это доказывает, что Путин не собирается отказываться от своих первоначальных требований ни в каких мирных переговорах.
Москва активно пытается создать иллюзию, что российские войска неустанно наступают и что "победа России неизбежна".
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 20 октября сообщил, что в бюджете России на 2026 год расходы на пропаганду вырастут на 54% по сравнению с 2025-м.
Кремль значительно увеличивает финансирование государственных медиа, даже когда регионы сокращают выплаты военным по контрактам. Эта пропагандистская волна должна убедить Запад, что "победа России – лишь вопрос времени", и заставить Украину согласиться на уступки.
Однако нет никаких признаков, что Кремль готов принять что-то меньшее, чем полная капитуляция Украины.
Что этому предшествовало?
- 16 октября состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. Глава Кремля, по сообщениям СМИ, выдвинул условие для прекращения огня – Украина должна сдать Донбасс. Также отмечается, что диктатор якобы готов отказаться от оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
- 17 октября в Белом доме прошла встреча Трампа с Владимиром Зеленским. Как писали СМИ, американский лидер заставлял украинского лидера принять российские требования. Тот в свою очередь отказался от сдачи Донецкой области.
- Под конец встречи Трамп предложил вариант прекращения огня, который "замораживает" нынешнюю линию фронта.
- Кремль фактически отверг предложение президента США. Там отметили, что Россия и дальше стремится "устранить коренные причины войны" и не соглашается на прекращение огня.
- Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что прекращение огня на текущей линии фронта быть не может, потому что это не принесет мира. По его мнению, Россия сначала должна заключить соглашение о "новом мировом порядке в Украине", а уже потом прекращать боевые действия.
- Чепа напомнил о первоначальных требованиях России: "нейтралитет Украины", прекращение расширения Альянса, ограничение определенных видов вооружений, создание пророссийской власти.