Российские войска перегруппировываются для подготовки наступательных операций на нескольких участках фронта. При этом у них не хватает сил и ресурсов, чтобы вести эти операции одновременно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Где Россия планирует сосредоточить усилия?

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российское военное командование осуществляет перегруппировку для проведения нескольких операций вдоль линии фронта – на Купянском, Лиманском, Константиновском, Покровском и Запорожском направлениях.

Эти действия происходят в рамках более широкого стратегического плана России на 2025 год.

Многие из этих российских усилий не являются взаимосвязанными, поскольку силы, привлечены на одном участке фронта, не проводят наступательные операции таким образом, чтобы поддерживать наступление на другом участке,

– говорится в отчете ISW.

Машовец отметил, что российское командование еще в августе 2025 года начало перебрасывать часть войск с направлений, которые потеряли приоритет (в частности из Сумской и Херсонской областей), на более важные направления на востоке Украины. Некоторые из них он назвал "странными".

По словам аналитиков, российское военное командование начало передислокацию части подразделений из второстепенных участков фронта, в частности из Сумской и Херсонской областей, на восток Украины. Машовец сообщил, что по некоторым данным Россия также планирует перебросить элементы 76-й дивизии ВДВ в западную часть Запорожской области для участия в наступлении на юг от Запорожья.

Кроме того, российские войска активно формируют оперативные резервы.

Аналитики отмечают, что решение Москвы перебрасывать силы с Лиманского направления в резерв на Херсонщине и наоборот выглядит нетипичным. Это вызывает удивление, учитывая то, что основное внимание российских войск сейчас сосредоточено на наступательных действиях в Донецкой области, особенно в районе между Константиновкой и Покровском.

Что сейчас происходит на фронте?