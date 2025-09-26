Російські війська перегруповуються для підготовки наступальних операцій на кількох ділянках фронту. Водночас у них не вистачає сил і ресурсів, щоб вести ці операції одночасно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також Відбулось 200 боєзіткнень, понад 60 – на Покровському напрямку: карта фронту на 26 вересня

Де Росія планує зосередити зусилля?

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російське військове командування здійснює перегрупування для проведення кількох операцій уздовж лінії фронту – на Куп'янському, Лиманському, Костянтинівському, Покровському та Запорізькому напрямках.

Ці дії відбуваються в межах ширшого стратегічного плану Росії на 2025 рік.

Багато з цих російських зусиль не є взаємопов'язаними, оскільки сили, залучені на одній ділянці фронту, не проводять наступальні операції таким чином, щоб підтримувати наступ на іншій ділянці,

– йдеться у звіті ISW.

Машовець зазначив, що російське командування ще в серпні 2025 року почало перекидати частину військ із напрямків, які втратили пріоритет (зокрема з Сумської та Херсонської областей), на більш важливі напрямки на сході України. Деякі з них він назвав "дивними".

За словами аналітиків, російське військове командування розпочало передислокацію частини підрозділів із другорядних ділянок фронту, зокрема із Сумської та Херсонської областей, на схід України. Машовець повідомив, що за деякими даними Росія також планує перекинути елементи 76-ї дивізії ВДВ до західної частини Запорізької області для участі в наступі на південь від Запоріжжя.

Крім того, російські війська активно формують оперативні резерви.

Аналітики відзначають, що рішення Москви перекидати сили з Лиманського напрямку у резерв на Херсонщині та навпаки виглядає нетиповим. Це викликає здивування, зважаючи на те, що основна увага російських військ наразі зосереджена на наступальних діях у Донецькій області, особливо в районі між Костянтинівкою та Покровськом.

Що зараз відбувається на фронті?