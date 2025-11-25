Россияне ввели в Покровск подразделение, которое привлекают только в критических ситуациях, – майор ВСУ

Покровск остается самым сложным участком фронта, где россияне продолжают концентрировать большие силы и проверять украинскую оборону. Последние дни принесли новые попытки проникновения в город и давление на логистические маршруты.

Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала рассказал, как изменилась ситуация вокруг Покровска. Он объяснил, что определяет ход боев сейчас и какие действия россиян свидетельствуют о дальнейшем обострении.

Смотрите также Важнейшее направление, – генерал объяснил, что россияне задумали возле Запорожья

Ситуация в Покровске остается самой сложной

Ткачук отметил, что Покровско – Мирноградская агломерация является сейчас самым тяжелым участком фронта. Россияне сосредоточили вокруг города большой контингент и продолжают давить на логистические маршруты. Украинские подразделения работают в подчинении 7 корпуса ДШВ, который координирует оборону.

Удалось провести хорошую операцию в центре города, враг, который пытался проникнуть на север Покровска, был зачищен и уничтожен,

– сказал майор ВСУ.

После этих действий россияне изменили направление усилий и сосредоточили основные силы на юге. Украинские защитники удерживают ключевые позиции и не позволяют противнику пользоваться локальными успехами. Работа на этом участке остается тяжелой, но оборона продолжает выполнять свои задачи.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Россия перебросила под Покровск элитное подразделение

После серии успешных действий украинских сил Россия была вынуждена подтянуть резервы. На отрезке от Межевой до Доброполья зафиксировано прибытие 76-й десантно-штурмовой дивизии из Пскова, известной участием в преступлениях в Буче и действиях на Курщине. Перед этим подразделение находилось на восстановлении и было переброшено из Херсонщины.

Это действительно элитные наступательные войска, которые вводятся, когда уже совсем-совсем горит и пылает,

– подчеркнул майор ВСУ.

Ткачук отметил, что бои в городе и вокруг него сопровождаются постоянными попытками россиян перебить украинские логистические маршруты. В то же время в Покровске и Мирнограде фиксируют пешие группы оккупантов, которые пытаются проникать в жилые кварталы. Украинские подразделения работают на нескольких направлениях, обеспечивая снабжение и закрывая слабые участки.

Очень трудно в городе, очень тяжелая оборона, на уровне невозможного,

– подчеркнул он.

Несмотря на это, украинские защитники продолжают проводить зачистки в Покровске и контролируют важные точки на севере. Подразделения ДШВ сдерживают атаки и не позволяют противнику закрепиться внутри города. Работа остается сложной, но оборонительные действия выполняются стабильно.

Проблемы с обеспечением и удержанием логистических коридоров

На севере и в прилегающих городах продолжаются постоянные попытки проникновения российских диверсионных групп. Десантные подразделения проводят зачистки в Мирнограде, контролируют Родинское и Красный Лиман, чтобы сохранить логистический коридор и не допустить прорывов. Одновременно на этом направлении ощутима нехватка отдельных видов вооружения, в частности средств дистанционного минирования, что усложняет работу обороны.

Россияне пытаются перебивать нашу логистику, мы пытаемся перебивать их логистику,

– сказал майор ВСУ.

Несмотря на высокую интенсивность боев и проблемы с обеспечением, силы обороны удерживают Покровск и Мирноград. Города остаются под украинским контролем, а подразделения продолжают работать над стабилизацией ситуации и недопущением продвижения врага.

Что известно о ситуации на Покровском направлении?