Росіяни ввели в Покровськ підрозділ, який залучають лише в критичних ситуаціях, – майор ЗСУ
- Росія ввела в Покровськ елітний підрозділ 76-ї десантно-штурмової дивізії з Пскова, відомий участю в злочинах у Бучі.
- Українські захисники утримують позиції в Покровську, контролюючи важливі точки та забезпечуючи логістичні маршрути, незважаючи на важкі умови оборони.
Покровськ залишається найскладнішою ділянкою фронту, де росіяни продовжують концентрувати великі сили та перевіряти українську оборону. Останні дні принесли нові спроби проникнення у місто та тиск на логістичні маршрути.
Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу розповів, як змінилася ситуація навколо Покровська. Він пояснив, що визначає перебіг боїв зараз і які дії росіян свідчать про подальше загострення.
Ситуація в Покровську залишається найскладнішою
Ткачук наголосив, що Покровсько – Мирноградська агломерація є нині найважчою ділянкою фронту. Росіяни зосередили навколо міста великий контингент і продовжують тиснути на логістичні маршрути. Українські підрозділи працюють у підпорядкуванні 7 корпусу ДШВ, який координує оборону.
Вдалося провести хорошу операцію в центрі міста, ворог, який намагався проникнути на північ Покровська, був зачищений і знищений,
– сказав майор ЗСУ.
Після цих дій росіяни змінили напрямок зусиль і зосередили основні сили на півдні. Українські захисники утримують ключові позиції й не дозволяють противнику користуватися локальними успіхами. Робота на цій ділянці залишається важкою, але оборона продовжує виконувати свої завдання.
Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті
Росія перекинула під Покровськ елітний підрозділ
Після серії успішних дій українських сил Росія була змушена підтягнути резерви. На відтинку від Межової до Добропілля зафіксоване прибуття 76-ї десантно-штурмової дивізії з Пскова, відомої участю в злочинах у Бучі та діях на Курщині. Перед цим підрозділ перебував на відновленні та був перекинутий з Херсонщини.
Це дійсно елітні наступальні війська, які вводяться, коли вже геть – геть горить і палає,
– наголосив майор ЗСУ.
Ткачук зазначив, що бої у місті та навколо нього супроводжуються постійними спробами росіян перебити українські логістичні маршрути. Водночас у Покровську та Мирнограді фіксують піші групи окупантів, які намагаються проникати в житлові квартали. Українські підрозділи працюють на кількох напрямках, забезпечуючи постачання та закриваючи слабкі ділянки.
Дуже важко в місті, дуже важка оборона, на рівні неможливого,
– підкреслив він.
Попри це, українські захисники продовжують проводити зачистки в Покровську та контролюють важливі точки на півночі. Підрозділи ДШВ стримують атаки і не дозволяють противнику закріпитися всередині міста. Робота залишається складною, але оборонні дії виконуються стабільно.
Проблеми із забезпеченням та утриманням логістичних коридорів
На півночі й у прилеглих містах тривають постійні спроби проникнення російських диверсійних груп. Десантні підрозділи проводять зачистки в Мирнограді, контролюють Родинське й Красний Лиман, щоб зберегти логістичний коридор і не допустити проривів. Одночасно на цьому напрямку відчутна нестача окремих видів озброєння, зокрема засобів дистанційного мінування, що ускладнює роботу оборони.
Росіяни намагаються перебивати нашу логістику, ми намагаємось перебивати їхню,
– сказав майор ЗСУ.
Попри високу інтенсивність боїв і проблеми з забезпеченням, сили оборони утримують Покровськ та Мирноград. Міста залишаються під українським контролем, а підрозділи продовжують працювати над стабілізацією ситуації та недопущенням просування ворога.
Що відомо про ситуацію на Покровському напрямку?
- На Покровському напрямку росіяни намагаються перерізати логістику через Родинське, Донецьке та "артерію" з Павлограда, більшість доріг до міста проходить через сіру зону, а Сили оборони тримаються в умовах напівоточення проти угруповання близько 130 000 військових.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 183 бойові зіткнення, з них 61 на Покровському напрямку, де ворог штурмує райони Шахового, Нового Шахового, Родинського, Мирнограда, Покровська та сусідніх сіл, застосовуючи керовані авіабомби й артилерію по позиціях і населених пунктах.
- Протягом останніх 6 місяців росіяни намагаються оточити агломерацію Покровськ – Мирноград і заходять у місто малими піхотними групами, бої йдуть за квартали та будівлі, а українські сили проводять контрнаступальні дії, щоб не допустити відрізання Покровська від своїх підрозділів.