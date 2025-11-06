Укр Рус
6 ноября, 17:01
4

Россия снова атакует Украину "Шахедами": для каких областей угроза

Надежда Батюк

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Вечером 6 ноября российские оккупанты в очередной раз запустили ударные дроны.

Если в Вашей области объявлена Воздушная тревога – настоятельно призываем пройти в укрытие. Для каких областей есть угроза атаки – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Для каких областей есть угроза атаки?

Где в Украине объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

17:41, 06 ноября

Новая группа БпЛА на севере Харьковщины курсом на юг.

17:38, 06 ноября

В Днепре прогремел взрыв.

16:53, 06 ноября

Группа БпЛА на Запорожье курсом на Днепропетровщину.

16:36, 06 ноября

БпЛА на Сумщине курсом на/против Тростянца.

16:32, 06 ноября

  • БпЛА на северо-востоке Днепропетровщины в направлении Павлограда;
  • БпЛА курсом на/против Полтавы с севера.
16:20, 06 ноября

Группа БпЛА с Харьковщины курсом на Днепропетровщину.

16:16, 06 ноября

БпЛА в направлении Полтавы с северо-востока.

16:03, 06 ноября

  • БпЛА на северо-западе и западе Харьковщины, курс – южный/западный/юго-восточный;
  • БпЛА на востоке и северо-востоке Полтавщины, курс – юго-западный.