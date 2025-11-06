Россия снова атакует Украину "Шахедами": для каких областей угроза

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Вечером 6 ноября российские оккупанты в очередной раз запустили ударные дроны.

Если в Вашей области объявлена Воздушная тревога – настоятельно призываем пройти в укрытие. Для каких областей есть угроза атаки – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также Враг массированно атаковал Каменское: вспыхнуло несколько пожаров, есть раненые и погибший

Для каких областей есть угроза атаки?

Где в Украине объявлена воздушная тревога: смотрите на карте