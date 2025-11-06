Россия снова атакует Украину "Шахедами": для каких областей угроза
Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Вечером 6 ноября российские оккупанты в очередной раз запустили ударные дроны.
Если в Вашей области объявлена Воздушная тревога – настоятельно призываем пройти в укрытие. Для каких областей есть угроза атаки – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Для каких областей есть угроза атаки?
Где в Украине объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Новая группа БпЛА на севере Харьковщины курсом на юг.
В Днепре прогремел взрыв.
Группа БпЛА на Запорожье курсом на Днепропетровщину.
БпЛА на Сумщине курсом на/против Тростянца.
Группа БпЛА с Харьковщины курсом на Днепропетровщину.
БпЛА в направлении Полтавы с северо-востока.