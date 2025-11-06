Укр Рус
6 листопада, 17:01
3

Росія знову атакує Україну "Шахедами": для яких областей загроза

Надія Батюк

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Ввечері 6 листопада російські окупанти вкотре запустили ударні дрони.

Якщо у Вашій області оголошено Повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Для яких областей є загроза атаки – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Для яких областей є загроза атаки?

16:53, 06 листопада

Група БпЛА на Запоріжжі курсом на Дніпропетровщину.

16:36, 06 листопада

БпЛА на Сумщині курсом на/повз Тростянець.

16:32, 06 листопада

  • БпЛА на північному сході Дніпропетровщини в напрямку Павлограду;
  • БпЛА курсом на/повз Полтаву з півночі.
16:20, 06 листопада

Група БпЛА з Харківщини курсом на Дніпропетровщину.

16:16, 06 листопада

БпЛА в напрямку Полтави з північного сходу.

16:03, 06 листопада

  • БпЛА на північному заході та заході Харківщини, курс – південний/західний/південно-східний;
  • БпЛА на сході та північному сході Полтавщини, курс – південно-західний.