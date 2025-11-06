Росія знову атакує Україну "Шахедами": для яких областей загроза

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Ввечері 6 листопада російські окупанти вкотре запустили ударні дрони.

Якщо у Вашій області оголошено Повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Для яких областей є загроза атаки – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Для яких областей є загроза атаки?

Де в Україні оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті