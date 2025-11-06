Росія знову атакує Україну "Шахедами": для яких областей загроза
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Ввечері 6 листопада російські окупанти вкотре запустили ударні дрони.
Якщо у Вашій області оголошено Повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Для яких областей є загроза атаки – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також Ворог масовано атакував Кам'янське: спалахнуло кілька пожеж, є поранені та загиблий
Для яких областей є загроза атаки?
Де в Україні оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Група БпЛА на Запоріжжі курсом на Дніпропетровщину. БпЛА на Сумщині курсом на/повз Тростянець. Група БпЛА з Харківщини курсом на Дніпропетровщину. БпЛА в напрямку Полтави з північного сходу.
Група БпЛА на Запоріжжі курсом на Дніпропетровщину.
БпЛА на Сумщині курсом на/повз Тростянець.
Група БпЛА з Харківщини курсом на Дніпропетровщину.
БпЛА в напрямку Полтави з північного сходу.