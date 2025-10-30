Укр Рус
Россия снова наносит массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины
30 октября, 06:44
2

Россия снова наносит массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Россия осуществляет массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины 30 октября.
  • Министр энергетики Гринчук сообщила, что специалисты будут работать над восстановлением электроснабжения и оценкой ущерба.

Россия массированно бьет по Украине 30 октября ракетами и беспилотниками. Вражеская атака направлена, в частности, на энергообъекты

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Что известно об ударах по энергообъектам? 

Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что спасатели, ремонтные службы и энергетики перейдут к устранению последствий удара. Специалисты будут возобновлять электроснабжение и оценивать убытки, как только это станет возможным. 

Также министр поблагодарила специалистов, которые обеспечивают свет и тепло для украинцев.

Массированная российская атака продолжается, поэтому Гринчук отметила необходимость оставаться в укрытиях до отбоя. 

Недавние атаки на энергетику 

  • Из-за массированной атаки 30 октября по решению Укрэнерго в большинстве областей Украины были введены аварийные отключения света. Их отменят после стабилизации работы энергосистемы. 

  • 29 октября российские войска атаковали энергообъекты в Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. После ударов часть потребителей осталась без света. 

  • Ночью 28 октября Россия ударила по газовой инфраструктуре, повредив производственные объекты Полтавской области. Это уже 7 атака за месяц.