Россия снова наносит массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины
- Россия осуществляет массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины 30 октября.
- Министр энергетики Гринчук сообщила, что специалисты будут работать над восстановлением электроснабжения и оценкой ущерба.
Россия массированно бьет по Украине 30 октября ракетами и беспилотниками. Вражеская атака направлена, в частности, на энергообъекты
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
Смотрите также Россия массированно терроризирует Украину дронами и ракетами: какие последствия атаки
Что известно об ударах по энергообъектам?
Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что спасатели, ремонтные службы и энергетики перейдут к устранению последствий удара. Специалисты будут возобновлять электроснабжение и оценивать убытки, как только это станет возможным.
Также министр поблагодарила специалистов, которые обеспечивают свет и тепло для украинцев.
Массированная российская атака продолжается, поэтому Гринчук отметила необходимость оставаться в укрытиях до отбоя.
Недавние атаки на энергетику
Из-за массированной атаки 30 октября по решению Укрэнерго в большинстве областей Украины были введены аварийные отключения света. Их отменят после стабилизации работы энергосистемы.
29 октября российские войска атаковали энергообъекты в Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. После ударов часть потребителей осталась без света.
Ночью 28 октября Россия ударила по газовой инфраструктуре, повредив производственные объекты Полтавской области. Это уже 7 атака за месяц.