Росія знову завдає масованого удару по енергетичній інфраструктурі України
- Росія здійснює масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України 30 жовтня.
- Міністр енергетики Гринчук повідомила, що спеціалісти працюватимуть над відновленням електропостачання та оцінкою збитків.
Росія масовано б'є по Україні 30 жовтня ракетами та безпілотниками. Ворожа атака спрямована, зокрема, на енергооб'єкти.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.
Що відомо про удари по енергооб'єктах?
Міністр енергетики Світлана Гринчук заявила, що рятувальники, ремонтні служби та енергетики перейдуть до усунення наслідків удару. Фахівці відновлюватимуть електропостачання та оцінюватимуть збитки, щойно це стане можливим.
Також міністерка подякувала спеціалістам, які забезпечують світло та тепло для українців.
Масована російська атака триває, тому Гринчук наголосила на необхідності залишатися в укриттях до відбою.
Нещодавні атаки на енергетику
Через масовану атаку 30 жовтня за рішенням Укренерго у більшості областей України ввели аварійні відключення світла. Їх скасують після стабілізації роботи енергосистеми.
29 жовтня російські війська атакували енергооб'єкти у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Після ударів частина споживачів залишилася без світла.
Уночі 28 жовтня Росія вдарила по газовій інфраструктурі, пошкодивши виробничі об'єкти на Полтавщині. Це вже 7 атака за місяць.