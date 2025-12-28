Россия терроризирует Украину "Шахедами": для каких областей есть угроза
Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Вечером 28 декабря россияне снова запустили ударные беспилотники.
Если в Вашей области объявили воздушную тревогу – призываем немедленно пройти в укрытие. Для каких областей есть угроза – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы.
Смотрите также Ударный БпЛА попал в крышу жилого дома в Одессе: вспыхнул пожар, в домах выбиты окна
Для каких областей есть угроза атаки?
Где в Украине объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Вражеский БпЛА в направлении Харькова с севера. Пуски КАБ в Донецкую область. Пуски КАБ на восток Днепропетровщины. Днепропетровская область (Синельниковский район) – угроза применения авиационных средств поражения. Вражеские БпЛА, вероятно, разведывательные на юго-западе от Запорожья, на востоке Днепропетровщины и на юге Донецкой области. Привлечены средства для сбивания. Отбой угрозы применения баллистического вооружения. Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления. БпЛА на Запорожье с юга. БпЛА с запада Донецкой области на Днепропетровщину.
Вражеский БпЛА в направлении Харькова с севера.
Пуски КАБ в Донецкую область.
Пуски КАБ на восток Днепропетровщины.
Днепропетровская область (Синельниковский район) – угроза применения авиационных средств поражения.
Вражеские БпЛА, вероятно, разведывательные на юго-западе от Запорожья, на востоке Днепропетровщины и на юге Донецкой области. Привлечены средства для сбивания.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления.
БпЛА на Запорожье с юга.
БпЛА с запада Донецкой области на Днепропетровщину.