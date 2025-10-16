Россия во время массированной комбинированной атаки по Украине ночью 16 октября, в частности, ударила по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ.

К сожалению, из-за вражеского обстрела есть потери. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Что известно о российском ударе?

Отмечается, что под ударом оказалось учебное подразделение, которое расположено "в тыловой и относительно спокойной части нашей страны". Для атаки противник использовал по меньшей мере 2 баллистические ракеты.

"Из-за вражеского попадания, несмотря на оповещение, перемещение в укрытие и другие принятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось. На месте работают соответствующие экстренные службы", – говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь, и уже вскоре военнослужащие подразделения будут иметь возможность связаться со своими близкими.

Решением Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины по данному факту Военная служба правопорядка проводит служебное расследование. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших,

– добавили в командовании.

Сейчас дополнительной информации по этому поводу не указывают. Количество погибших из-за вражеского удара также не разглашают.

Такие атаки происходят не впервые