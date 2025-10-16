Росія вдарила балістичними ракетами по навчальному підрозділу Сухопутних військ: загинули люди
Росія під час масованої комбінованої атаки по Україні вночі 16 жовтня, зокрема, вдарила по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.
На жаль, через ворожий обстріл є втрати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Дивіться також Росіяни в полоні вбили двох юнаків з Мелітополя
Що відомо про російський удар?
Зазначається, що під ударом опинився навчальний підрозділ, який розташований "в тиловій та відносно спокійній частині нашої країни". Для атаки противник використав щонайменше 2 балістичні ракети.
"Через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби", – ідеться у повідомленні.
Згідно з оприлюдненою інформацією, усім пораненим надають необхідну медичну допомогу, і вже невдовзі військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв'язатися зі своїми близькими.
Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України за даним фактом Військова служба правопорядку проводить службове розслідування. Висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблих,
– додали у командуванні.
Наразі додаткової інформації з цього приводу не вказують. Кількість загиблих через ворожий удар також не розголошують.
Такі атаки стаються не вперше
Нагадаємо, наприкінці вересня росіяни завдали комбінованого удару по навчальному підрозділу. Попри вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося через влучання в укриття.
До слова, подібного удару Росія завдала вночі 12 серпня. Тоді під час переміщення до укриттів група військовослужбовців потрапила під ураження касетних боєприпасів. Через це тоді загинула одна особа.
Також удару по території одного з навчальних підрозділів завдали 29 липня. Тоді повідомляли про трьох загиблих та 18 поранених. OSINT-фахівці зазначали, що атака могла бути на Чернігівську область.
Крім того, територію одного з навчальних центрів росіяни атакували "Шахедами" 24 червня. Унаслідок цього тоді один з військовослужбовців отримав поранення, його доправили до лікувального закладу.
Ще на початку червня окупанти вдарили по розташуванню одного з навчальних підрозділів. Тоді загинуло 12 людей, ще 60 – постраждали. Через інцидент подав у відставку командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий.