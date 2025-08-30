Россия ударила по Белополью на Сумщине: там частично исчез свет
- Днем 30 августа Россия ударила по Белополью.
- В городе частично исчез свет.
30 августа днем россияне обстреляли Белополье в Сумской области. В городе – перебои с электричеством.
Во второй половине дня в Сумской области продолжалась воздушная тревога из-за угрозы КАБов и дронов, передает 24 Канал.
Что известно об атаке на Белополье?
В 15:35 Воздушные силы предупредили о пусках вражеских управляемых авиабомб в Сумскую область.
Тогда мониторинговые каналы уточнили, что вектор пуска КАБов – города Белополье и Ворожба.
В 16:11 военные предупредили, что в области продолжается работа ПВО по разведывательным дронам противника.
В 16:41 в Белополье слышали взрыв.
В 16:57 мониторы отмечали, что в Сумской области до сих пор есть российские беспилотники.
В 17.00 корреспонденты Суспильного сообщили, что в Белополье частично исчезло электроснабжение.
Заметим, что в 11.33 взрыв слышали в Сумах. Туда направлялась скоростная цель.
Что известно о последних атаках на Сумщину?
- В ночь на 23 августа в Конотопе прогремела серия взрывов. Враг бил по объекту инфраструктуры, который и так был уничтожен.
- 24 – 25 августа Сумщина находилась под атакой дронов. В результате обстрела села Песчаное была разрушена целая улица, также были пострадали.
- Ракетный удар по Тростянцу 26 августа повредил водонапорную башню и четыре многоквартирных дома, оставив сотни жителей без воды.