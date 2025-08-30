30 августа днем ​​россияне обстреляли Белополье в Сумской области. В городе – перебои с электричеством.

Во второй половине дня в Сумской области продолжалась воздушная тревога из-за угрозы КАБов и дронов, передает 24 Канал.

Что известно об атаке на Белополье?

В 15:35 Воздушные силы предупредили о пусках вражеских управляемых авиабомб в Сумскую область.

Тогда мониторинговые каналы уточнили, что вектор пуска КАБов – города Белополье и Ворожба.

В 16:11 военные предупредили, что в области продолжается работа ПВО по разведывательным дронам противника.

В 16:41 в Белополье слышали взрыв.

В 16:57 мониторы отмечали, что в Сумской области до сих пор есть российские беспилотники.

В 17.00 корреспонденты Суспильного сообщили, что в Белополье частично исчезло электроснабжение.

Заметим, что в 11.33 взрыв слышали в Сумах. Туда направлялась скоростная цель.

Что известно о последних атаках на Сумщину?