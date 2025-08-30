30 серпня вдень росіяни обстріляли Білопілля на Сумщині. У місті – перебої з електрикою.

О другій половині дня на Сумщині продовжувалася повітряна тривога через загрозу КАБів та дронів, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія поновила дронові й ракетні удари по енергетиці: у ЦПД описали тактику ворога

Що відомо про атаку на Білопілля?

О 15:35 Повітряні сили попередили про пуски ворожих керованих авіабомб на Сумщину.

Тоді моніторингові канали уточнили, що вектор пуску КАБів – міста Білопілля та Ворожба.

О 16:11 військові попередили, що в області триває робота ППО по розвідувальних дронах противника.

О 16:41 у Білопіллі чули вибух.

О 16:57 монітори зазначали, що на Сумщині досі є російські безпілотники.

О 17:00 кореспонденти Суспільного повідомили, що у Білопіллі частково зникло електропостачання.

Зауважимо, що о 11:33 вибух чули у Сумах. Туди прямувала швидкісна ціль.

Що відомо про останні атаки на Сумщину?