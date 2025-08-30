Росія вдарила по Білопіллю на Сумщині: там частково зникло світло
- Вдень 30 серпня Росія вдарила по Білопіллю.
- У місті частково зникло світло.
30 серпня вдень росіяни обстріляли Білопілля на Сумщині. У місті – перебої з електрикою.
О другій половині дня на Сумщині продовжувалася повітряна тривога через загрозу КАБів та дронів, передає 24 Канал.
Що відомо про атаку на Білопілля?
О 15:35 Повітряні сили попередили про пуски ворожих керованих авіабомб на Сумщину.
Тоді моніторингові канали уточнили, що вектор пуску КАБів – міста Білопілля та Ворожба.
О 16:11 військові попередили, що в області триває робота ППО по розвідувальних дронах противника.
О 16:41 у Білопіллі чули вибух.
О 16:57 монітори зазначали, що на Сумщині досі є російські безпілотники.
О 17:00 кореспонденти Суспільного повідомили, що у Білопіллі частково зникло електропостачання.
Зауважимо, що о 11:33 вибух чули у Сумах. Туди прямувала швидкісна ціль.
Що відомо про останні атаки на Сумщину?
- Уночі 23 серпня у Конотопі прогриміла серія вибухів. Ворог бив по об'єкту інфраструктури, який і так був знищений.
- 24 – 25 серпня Сумщина перебувала під атакою дронів. Внаслідок обстрілу села Піщане було зруйновано цілу вулицю, також були постраждалі.
- Ракетний удар по Тростянцю 26 серпня пошкодив водонапірну вежу та чотири багатоквартирні будинки, залишивши сотні мешканців без води.