Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россияне цинично атаковали рейсовый автобус на Сумщине: защитники перехватили запись
27 октября, 08:04
2

Россияне цинично атаковали рейсовый автобус на Сумщине: защитники перехватили запись

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Российские оккупанты атаковали рейсовый автобус Сумы – Белополье с помощью беспилотника.
  • В результате атаки ранены двое детей.

Оккупанты атаковали рейсовый автобус Сумы – Белополье беспилотником. Силы обороны Украины перехватили запись с дрона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на технического блогера Сергея "Флеша".

Смотрите также Россияне атакуют Украину "Шахедами": где сейчас тревога

Что известно о циничной атаке?

Российские оккупанты нанесли удар по рейсовому автобусу Сумы – Белополье в Сумской области беспилотником. Соответствующее видео перехватили украинские военные.

Атака россиян на автобус: смотрите видео

 

Я никогда не пишу эмоций к врагу, но какой же надо быть гнидой, чтобы атаковать рейсовый автобус,
– прокомментировал "Флеш".

В результате вражеского удара получили ранения двое детей.

Где в последнее время атаковал враг?

  • Вечером 26 октября оккупанты нанесли удары дронами по объектам транспортной инфраструктуры на Черниговщине, что привело к отмене железнодорожного сообщения.

  • Временно отменили пригородное железнодорожное сообщение Сновск – Бахмач. Бахмач-Пассажирский – Сновск не курсировал 26 октября, а Сновск – Бахмач-Пассажирский – 27 октября.

  • В тот же день российские военные нанесли по меньшей мере 5 ударов беспилотниками по Запорожскому району, оставив более 1 700 абонентов без электроэнергии.