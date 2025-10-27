Россияне цинично атаковали рейсовый автобус на Сумщине: защитники перехватили запись
- Российские оккупанты атаковали рейсовый автобус Сумы – Белополье с помощью беспилотника.
- В результате атаки ранены двое детей.
Оккупанты атаковали рейсовый автобус Сумы – Белополье беспилотником. Силы обороны Украины перехватили запись с дрона.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на технического блогера Сергея "Флеша".
Что известно о циничной атаке?
Российские оккупанты нанесли удар по рейсовому автобусу Сумы – Белополье в Сумской области беспилотником. Соответствующее видео перехватили украинские военные.
Атака россиян на автобус: смотрите видео
Я никогда не пишу эмоций к врагу, но какой же надо быть гнидой, чтобы атаковать рейсовый автобус,
– прокомментировал "Флеш".
В результате вражеского удара получили ранения двое детей.
Где в последнее время атаковал враг?
Вечером 26 октября оккупанты нанесли удары дронами по объектам транспортной инфраструктуры на Черниговщине, что привело к отмене железнодорожного сообщения.
Временно отменили пригородное железнодорожное сообщение Сновск – Бахмач. Бахмач-Пассажирский – Сновск не курсировал 26 октября, а Сновск – Бахмач-Пассажирский – 27 октября.
В тот же день российские военные нанесли по меньшей мере 5 ударов беспилотниками по Запорожскому району, оставив более 1 700 абонентов без электроэнергии.