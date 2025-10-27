Росіяни цинічно атакували рейсовий автобус на Сумщині: захисники перехопили запис
- Російські окупанти атакували рейсовий автобус Суми – Білопілля за допомогою безпілотника.
- Унаслідок атаки поранено двоє дітей.
Окупанти атакували рейсовий автобус Суми – Білопілля безпілотником. Сили оборони України перехопили запис з дрона.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на технічного блогера Сергія "Флеша".
Що відомо про цинічну атаку?
Російські окупанти завдали удару по рейсовому автобусу Суми – Білопілля в Сумській області безпілотником. Відповідне відео перехопили українські військові.
Атака росіян на автобус: дивіться відео
Я ніколи не пишу емоцій до ворога, але якою ж треба бути гнидою, щоб атакувати рейсовий автобус,
– прокоментував "Флеш".
Унаслідок ворожого удару зазнали поранень двоє дітей.
Де останнім часом атакував ворог?
Увечері 26 жовтня окупанти завдали ударів дронами по об'єктах транспортної інфраструктури на Чернігівщині, що призвело до скасування залізничного сполучення.
Тимчасово скасували приміське залізничне сполучення Сновськ – Бахмач. Бахмач-Пасажирський – Сновськ не курсував 26 жовтня, а Сновськ – Бахмач-Пасажирський – 27 жовтня.
Того ж дня російські військові завдали щонайменше 5 ударів безпілотниками по Запорізькому району, залишивши понад 1 700 абонентів без електроенергії.