Кремль начал массовый сбор резервистов: в ЦПД оценили угрозы

Владимир Путин издал указ о призыве россиян, находящихся в запасе, на военные сборы в 2026 году. Это прежде всего информационный сигнал от России как для Украины, так и для Запада.

В сборах резервистов нет ничего необычного. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил 24 Каналу, что такие сборы происходят постоянно по определенным причинам.

"Это информационный сигнал, который он закладывал, к сожалению, не без помощи российской дезинформационной инфраструктуры. Понесли как в Украину, так и на Запад. На самом деле ничего необычного нет. Там сборы происходят постоянно", – сказал он.

Как Россия вербует резервистов?

Андрей Коваленко отметил, что на таких сборах резервистов пытаются завербовать личный состав на заключение контрактов. Их предлагают как призывникам, так и резервистам. Ведь потери российской армии большие.

Рассматриваются любые способы пополнения рядов. Призыв, резервисты, наемники – все это комплексный процесс. Параллельно с этим в будущем может быть подана картинка, сколько этих резервистов есть у России для того, чтобы запугивать страны Балтии и так далее. Сейчас я не рассматривал бы это в какой-то другой парадигме,

– считает глава ЦПД.

Мобилизация в России: последние новости