Кремль почав масовий збір резервістів: у ЦПД оцінили загрози

Володимир Путін видав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2026 році. Це насамперед інформаційний сигнал від Росії як для України, так і для Заходу.

У зборах резервістів немає нічого незвичного. Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив 24 Каналу, що такі збори відбуваються постійно з певних причин.

"Це інформаційний сигнал, який він закладав, на жаль, не без допомоги російської дезінформаційної інфраструктури. Понесли як в Україну, так і на Захід. Насправді нічого незвичного немає. Там збори відбуваються постійно", – сказав він.

Як Росія вербує резервістів?

Андрій Коваленко зазначив, що на таких зборах резервістів намагаються завербувати особовий склад на укладання контрактів. Їх пропонують як призовникам, так і резервістам. Адже втрати російської армії великі.

Розглядаються будь-які способи поповнення лав. Призов, резервісти, найманці – усе це комплексний процес. Паралельно з цим у майбутньому може бути подана картинка, скільки цих резервістів є у Росії для того, щоб залякувати країни Балтії і так далі. Зараз я не розглядав би це у якийсь іншій парадигмі,

– вважає очільник ЦПД.

Мобілізація у Росії: останні новини