Ситуация в районе Купянска остается сложной: российские войска пытаются проникать в город через подземные коммуникации. Оккупанты действуют малыми группами, избегая прямого столкновения.

Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала объяснил, что такая тактика стала следствием провала фронтовых атак. Он добавил, что враг концентрирует силы на направлении, который может стать одним из ключевых в его планах.

Тактика "трубной войны"

Андрей Ткачук рассказал, что оккупанты используют канализационные трубы и другие подземные сообщения для проникновения в Купянск. Так они пытаются обходить украинскую оборону и формировать небольшие группы в тылу наших войск.

Сейчас происходит так называемая трубная война. Враг использует канализационные трубы, любые логистические сообщения под землей для того, чтобы проникать в город,

– сказал он.

По словам офицера, это свидетельствует, что прямые штурмы уже неэффективны для врага. Украинские силы проводят операции по ликвидации групп, чтобы сорвать его планы.

Купянское направление под угрозой?

Ткачук отметил, что район Купянска остается одним из самых сложных на фронте, потому что враг сосредотачивает там значительные силы и пытается контролировать ключевые логистические пути. Это создает риски для Балаклеи и Изюма и грозит продвижением в глубь региона.

На Купянском направлении враг сконцентрировал большой контингент. По моему убеждению, это второе по сложности направление после Покровского,

– объяснил он.

По его словам, цель противника – установить огневой контроль над артерией Изюм – Славянск, что стало бы отправной точкой для дальнейших наступательных действий.

Планы врага и риски для нас

Ткачук подтвердил, что россияне накапливают силы и готовят несколько направлений одновременно, в частности Покровский и Купянский, что усложняет задачу обороны. Он отметил, что предыдущая тактика прямых атак уже не дает результата, поэтому враг прибегает к хитрости и маневрам в тылу.

Вероятно то, о чем говорил президент, о двух крупных наступлениях, которые планирует враг, – это именно Покровское направление и Купянское направление,

– отметил Ткачук.

Он добавил, что для сохранения контроля над ситуацией нашим силам нужно усилить разведку, контрдиверсионные мероприятия и удерживать логистические артерии, чтобы не допустить прорывов и защитить тыловые районы.

Последние новости с Купянского направления