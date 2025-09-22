Об этом заявил глава современного Движения сопротивления Сил специальных операций ВСУ на встрече с общественностью, которая состоялась в рамках Всеукраинского музыкального фестиваля “Червона рута-2025” во Львове. Ни имя, ни звание главы Движения сопротивления не раскрывается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Почему Россия должна прекратить существование?

"Мы, Силы специальных операций, гордимся быть частью такого действа, как "Червона рута". У нас много общего. Движение сопротивления начинается с зова нашей души. Вслед за ним уже следуют действия, в зависимости от навыков , возможностей и подготовки. Именно поэтому для нас важно быть причастными к тем акциям, которые дают возможность совместно с представителями культуры достучаться до сердец наших украинцев. Чтобы они (украинцы – 24 Канал) начинали понимать собственный план действий, если завтра, не дай Бог, вражеское нашествие постучится в их дома", – говорит глава Движения сопротивления ССО.

Гражданские на временно оккупированных территориях, по его словам, уже выполняют задачи.

"На подконтрольных территориях мы также проводим активную работу, чтобы каждый из вас мог уже сегодня принять решение – что он будет делать, если так сложатся обстоятельства и человек окажется в оккупации: он останется или убежит? А если останется, то будет ли он противодействовать врагу и как? У Движения сопротивления есть целая линейка различных форм и способов, которыми каждый украинец может приложить к развитию и укреплению нашего государства", – отмечает он.

Глава Движения сопротивления ССО встретился с общественностью на фестивале "Червона рута" (фото, предоставлены Укринформу организаторами)

Современное Движение сопротивления – это продолжение той подпольной и партизанской борьбы, которую вели наши предки, подчеркивает он.

"Здесь, на Львовщине, сохранилось много воспоминаний о деятельности Движения сопротивления во времена Второй мировой. В детстве я вырастал на этих историях героического сопротивления. Конечно, тогда я и подумать не мог, что когда-то мне придется возглавлять Движение сопротивления на территории Украины", – вспоминает глава Движения сопротивления ССО.

Он поблагодарил организаторов "Червоной руты" за возможность присоединиться.

"Спасибо за ваше служение, за вашу работу, за вашу борьбу. Уверен, что вместе мы преодолеем это нашествие, отстоим нашу независимость. А у тех детей, кто сегодня поет со сцены "Червоной руты", будет возможность спокойно жить и петь уже на украинской мирной земле", – заявил глава Движения сопротивления.

Директору фестиваля Мирославу Мельнику он вручил торжественную благодарность. Отвечая на вопросы из зала, руководитель украинского подполья отметил: "Мы не имеем права уставать. Ни те, кто в тылу, ни те, кто непосредственно на фронте. Если в какой-то момент почувствуем усталость и остановимся в нашей борьбе, то потеряем себя, потеряем возможность быть украинцами у себя дома. Несмотря на то, что я сейчас не воюю непосредственно в окопе, я понимаю, насколько это сложно. Однако права на усталость у нас нет".

Он подчеркнул, что существование России в нынешнем виде несет экзистенциальную угрозу не только для Украины, но и для других стран на континенте.

Пока Российская Федерация существует в нынешнем виде, мы не будем иметь покоя. Мы должны сделать все, чтобы Россия перестала существовать как империя. Это может быть республика или какая-то Московия, но это образование должно измениться. Не только украинцы, но и европейцы должны четко понимать, что только уничтожение России как империи может дать шанс на мирное существование и развитие наших государств,

– подчеркнул он.

К слову: спикер призвал граждан присоединиться к деятельности по уничтожению врага и всего враждебного. Сделать это можно заполнив анкету на сайте.

