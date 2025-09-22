Про це заявив очільник сучасного Руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ на зустрічі з громадськістю, яка відбулась в рамках Всеукраїнського музичного фестивалю “Червона рута-2025” у Львові. Ні ім’я, ні звання очільника Руху опору не розкривається. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Дивіться також Стубб заявив, що Європа має бути готова воювати з Росією: чому це важливо для України

Чому Росія повинна припинити існування?

"Ми, Сили спеціальних операцій, пишаємось бути частиною такого дійства, як "Червона рута". У нас багато спільного. Рух опору починається з поклику нашої душі. Слідом за ним вже йдуть дії, в залежності від навичок, можливостей та підготовки. Саме тому для нас важливо бути причетними до тих акцій, які дають можливість спільно з представниками культури достукатись до сердець наших українців. Щоб вони (українці – 24 Канал) починали розуміти власний план дій, якщо завтра, не дай Боже, ворожа навала постукає в їхні домівки", – каже очільник Руху опору ССО.

Цивільні на тимчасово окупованих територіях, за його словами, вже виконують задачі.

"На підконтрольних територіях ми також проводимо активну роботу, аби кожен з вас міг вже сьогодні прийняти рішення – що він буде робити, якщо так складуться обставини і людина опиниться в окупації: він залишиться чи втече? А якщо залишиться, то чи буде він протидіяти ворогу і як? У Руху опору є ціла лінійка різноманітних форм та способів, якими кожен українець може докластись до розбудови та зміцнення нашої держави", – зазначає він.

Очільник Руху опору ССО зустрівся з громадськістю на фестивалі "Червона рута" (фото, надані Укрінформу організаторами)

Сучасний Рух опору – це продовження тієї підпільної та партизанської боротьби, яку вели наші пращури, підкреслює він.

"Тут, на Львівщині, збереглося багато спогадів про діяльність Руху опору в часи Другої світової. В дитинстві я виростав на цих історіях героїчного спротиву. Звісно, тоді я й подумати не міг, що колись мені доведеться очолювати Рух опору на території України", – згадує очільник Руху опору ССО.

Він подякував організаторам "Червоної рути" за можливість долучитися.

"Дякуємо за ваше служіння, за вашу роботу, за вашу боротьбу. Впевнений, що разом ми здолаємо цю навалу, відстоїмо нашу незалежність. А у тих діток, хто сьогодні співає зі сцени "Червоної рути", буде можливість спокійно жити та співати вже на українській мирній землі", – заявив очільник Руху опору.

Директору фестивалю Мирославу Мельнику він вручив урочисту подяку. Відповідаючи на питання із зали, керівник українського підпілля зазначив: "Ми не маємо права стомлюватись. Ні ті, хто в тилу, ні ті, хто безпосередньо на фронті. Якщо в якийсь момент відчуємо втому і зупинимось в нашій боротьбі, то втратимо себе, втратимо можливість бути українцями у себе вдома. Попри те, що я зараз не воюю безпосередньо в окопі, я розумію, наскільки це складно. Однак права на втому у нас немає".

Він підкреслив, що існування Росії у нинішньому вигляді несе екзистенційну загрозу не лише для України, а й для інших країн на континенті.

Поки Російська Федерація існує в нинішньому вигляді, ми не будемо мати спокою. Ми маємо зробити все, щоб Росія перестала існувати як імперія. Це може бути республіка або якась Московія, але це утворення має змінитись. Не тільки українці, а й європейці мають чітко розуміти, що лише знищення Росії як імперії може дати шанс на мирне існування та розвиток наших держав,

– наголосив він.

До слова: спікер закликав громадян долучитися до діяльності зі знищення ворога та всього ворожого. Зробити це можна заповнивши анкету на сайті.

Останні новини про діяльність українських партизанів