Попередня тактика ворога давно безуспішна: офіцер розкрив деталі "трубної війни" за Куп'янськ
- Російські війська використовують підземні комунікації для проникнення в Куп'янськ, оскільки фронтові атаки зазнали невдачі.
- Ситуація навколо Куп'янська залишається складною, оскільки окупанти зосереджують значні сили на цьому напрямку, намагаючись контролювати ключові логістичні шляхи.
Ситуація в районі Куп'янська залишається складною: російські війська намагаються проникати в місто через підземні комунікації. Окупанти діють малими групами, уникаючи прямого зіткнення.
Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу пояснив, що така тактика стала наслідком провалу фронтових атак. Він додав, що ворог концентрує сили на напрямку, який може стати одним із ключових у його планах.
Дивіться також Ми маємо зробити все, щоб Росія перестала існувати як імперія, – очільник Руху опору ССО
Тактика "трубної війни"
Андрій Ткачук розповів, що окупанти використовують каналізаційні труби та інші підземні сполучення для проникнення в Куп'янськ. Так вони намагаються обходити українську оборону й формувати невеликі групи у тилу наших військ.
Зараз відбувається так звана трубна війна. Ворог використовує каналізаційні труби, будь-які логістичні сполучення під землею для того, аби проникати в місто,
– сказав він.
За словами офіцера, це свідчить, що прямі штурми вже неефективні для ворога. Українські сили проводять операції з ліквідації груп, аби зірвати його плани.
Куп'янський напрямок під загрозою?
Ткачук наголосив, що район Куп'янська залишається одним із найскладніших на фронті, бо ворог зосереджує там значні сили й намагається контролювати ключові логістичні шляхи. Це створює ризики для Балаклії та Ізюма і загрожує просуванням у глиб регіону.
На Куп'янському напрямку ворог сконцентрував великий контингент. На моє переконання, це другий за складністю напрямок після Покровського,
– пояснив він.
За його словами, мета противника – встановити вогневий контроль над артерією Ізюм – Слов'янськ, що стало б відправною точкою для подальших наступальних дій.
Плани ворога і ризики для нас
Ткачук підтвердив, що росіяни накопичують сили і готують кілька напрямків одночасно, зокрема Покровський і Куп'янський, що ускладнює завдання оборони. Він наголосив, що попередня тактика прямих атак уже не дає результату, тому ворог вдається до хитрощів і маневрів у тилу.
Ймовірно те, про що говорив президент, про два великих наступи, які планує ворог, – це саме Покровський напрямок та Куп'янський напрямок,
– зазначив Ткачук.
Він додав, що для збереження контролю над ситуацією нашим силам потрібно посилити розвідку, контрдиверсійні заходи та утримувати логістичні артерії, аби не допустити проривів і захистити тилові райони.
Останні новини з Куп'янського напрямку
- Президент Володимир Зеленський заявив, що у районі Куп'янська тривають жорсткі бої. Українські підрозділи знищують окупантів, а всередині міста проводяться контрдиверсійні заходи.
- Командир підрозділу "Ахіллес" Юрій Федоренко повідомив, що росіяни застосовують тактику "маскарад". Вони переодягаються у цивільне, але не контролюють жодного району Куп'янська.
- В ОК "Північ" розповіли, що українські сили підірвали трубопровід, яким ворог намагався користуватися для просування. Росіяни тепер намагаються форсувати річку Оскіл, але їх зупиняє українська артилерія та дрони.