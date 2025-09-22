Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу пояснив, що така тактика стала наслідком провалу фронтових атак. Він додав, що ворог концентрує сили на напрямку, який може стати одним із ключових у його планах.

Тактика "трубної війни"

Андрій Ткачук розповів, що окупанти використовують каналізаційні труби та інші підземні сполучення для проникнення в Куп'янськ. Так вони намагаються обходити українську оборону й формувати невеликі групи у тилу наших військ.

Зараз відбувається так звана трубна війна. Ворог використовує каналізаційні труби, будь-які логістичні сполучення під землею для того, аби проникати в місто,

– сказав він.

За словами офіцера, це свідчить, що прямі штурми вже неефективні для ворога. Українські сили проводять операції з ліквідації груп, аби зірвати його плани.

Куп'янський напрямок під загрозою?

Ткачук наголосив, що район Куп'янська залишається одним із найскладніших на фронті, бо ворог зосереджує там значні сили й намагається контролювати ключові логістичні шляхи. Це створює ризики для Балаклії та Ізюма і загрожує просуванням у глиб регіону.

На Куп'янському напрямку ворог сконцентрував великий контингент. На моє переконання, це другий за складністю напрямок після Покровського,

– пояснив він.

За його словами, мета противника – встановити вогневий контроль над артерією Ізюм – Слов'янськ, що стало б відправною точкою для подальших наступальних дій.

Плани ворога і ризики для нас

Ткачук підтвердив, що росіяни накопичують сили і готують кілька напрямків одночасно, зокрема Покровський і Куп'янський, що ускладнює завдання оборони. Він наголосив, що попередня тактика прямих атак уже не дає результату, тому ворог вдається до хитрощів і маневрів у тилу.

Ймовірно те, про що говорив президент, про два великих наступи, які планує ворог, – це саме Покровський напрямок та Куп'янський напрямок,

– зазначив Ткачук.

Він додав, що для збереження контролю над ситуацією нашим силам потрібно посилити розвідку, контрдиверсійні заходи та утримувати логістичні артерії, аби не допустити проривів і захистити тилові райони.

