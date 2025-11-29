Россия выпустила около 36 ракет и почти 600 дронов: Зеленский назвал главные цели

За ночь российская армия запустила против гражданской инфраструктуры около 36 ракет и почти 600 дронов. Враг целился по энергетике и жилым домам. Вследствие этого произошло много повреждений и пожаров.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

Сколько целей Россия запустила против Украины и куда они летели?

Российские ракеты и дроны летели в частности на Киев. Во время атаки ранения получили десятки раненых, по меньшей мере три человека погибли.

Мои соболезнования родным и близким. Нужно работать, не теряя ни одного дня, чтобы было достаточно ракет для систем ПВО, чтобы было все необходимое для нашей защиты и для давления на Россию,

– отметил президент.

Зеленский добавил, что европейские партнеры приняли решение о замороженных российских активов и говорить о шагах, чтобы эту войну и обстрелы как можно быстрее прекратились.

В Украине фиксируют последствия российской атаки / Фото ГСЧС

Как во время атаки отработала ПВО?

В Воздушных Силах ВСУ уточнили, что под основным ударом врага была Киевщина. Военные ночью и утром суроводжували 632 средства воздушного нападения:

596 БПЛА различных типов;

5 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

23 крылатых ракет "Х-101"/"Искандер-К" ;

четыре баллистических ракет "Искандер-М";

четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/69.

577 воздушных целей удалось обезвредить. ПВО сбили или подавили сигнал 558 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотников других типов, а также аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал", 12 крылатых ракет "Искандер-К", четырех "Искандеров-М" и двух управляемых авиационных ракет Х-59/69.



Сбитые цели 29 ноября 2025 года / Инфографика Воздушных Сил ВСУ

Где были последствия из-за вражеской атаки?