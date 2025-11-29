Россия выпустила около 36 ракет и почти 600 дронов: Зеленский назвал главные цели
- Россия запустила около 36 ракет и почти 600 дронов, нацеленных на энергетику и жилые дома, что повлекло повреждения и пожары.
- Атака привела к десяткам раненых и трем погибшим, а Зеленский призвал к усилению защиты и давления на Россию.
За ночь российская армия запустила против гражданской инфраструктуры около 36 ракет и почти 600 дронов. Враг целился по энергетике и жилым домам. Вследствие этого произошло много повреждений и пожаров.
Сколько целей Россия запустила против Украины и куда они летели?
Российские ракеты и дроны летели в частности на Киев. Во время атаки ранения получили десятки раненых, по меньшей мере три человека погибли.
Мои соболезнования родным и близким. Нужно работать, не теряя ни одного дня, чтобы было достаточно ракет для систем ПВО, чтобы было все необходимое для нашей защиты и для давления на Россию,
– отметил президент.
Зеленский добавил, что европейские партнеры приняли решение о замороженных российских активов и говорить о шагах, чтобы эту войну и обстрелы как можно быстрее прекратились.
В Украине фиксируют последствия российской атаки / Фото ГСЧС
Как во время атаки отработала ПВО?
В Воздушных Силах ВСУ уточнили, что под основным ударом врага была Киевщина. Военные ночью и утром суроводжували 632 средства воздушного нападения:
- 596 БПЛА различных типов;
- 5 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- 23 крылатых ракет "Х-101"/"Искандер-К" ;
- четыре баллистических ракет "Искандер-М";
- четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/69.
577 воздушных целей удалось обезвредить. ПВО сбили или подавили сигнал 558 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотников других типов, а также аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал", 12 крылатых ракет "Искандер-К", четырех "Искандеров-М" и двух управляемых авиационных ракет Х-59/69.
Сбитые цели 29 ноября 2025 года / Инфографика Воздушных Сил ВСУ
Где были последствия из-за вражеской атаки?
В ночь на 29 ноября россияне запустили крылатые ракеты Х-101, которые зашли в воздушное пространство Украины через Сумскую область. Во время обстрела враг запустил различное вооружение.
Под массированной атакой снова атаковали ракеты и дроны. По меньшей мере 29 человек пострадали, а двое – погибли. Четыре района столицы были под ударом.
Россияне также вгатили по районам Киевской области, а также по Чернигову, Славутичу, Харьковщине, Днепропетровщине, Одесской области и Хмельницкой области.