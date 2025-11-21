Враг в части города, – генерал ВСУ опроверг ИПСО Кремля по Купянску

Из Москвы раздаются громкие заявления. Начальник российского генштаба Герасимов доложил Путину о якобы полном захвате Купянска. Россия хочет показать, что она будто бы имеет преимущества на фронте, что есть перспектива новых завоеваний, а если Украина не будет соглашаться на ее условия, то продолжит наступление.

Об этом в эфире 24 Канала отметил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, подчеркнув, что сегодня идет информационная война.

На сколько врагу удалось проникнуть в Купянск и Волчанск?

Комментируя заявления Герасимова, генерал армии рассказал, что общался с украинскими командирами относительно реальной ситуации в районе Купянска (Харьковская область). Он отметил, что заявления Кремля не соответствуют истинному положению вещей.

Украинские командиры, которые стоят на защите этой территории, рассказали, что враг находится в части города, но она небольшая и нестабильная. По состоянию на вечер 19 ноября составляет 10 – 15%. Сегодня существенно ничего не изменилось, хотя враг пытается атаковать дальше,

– озвучил Маломуж.

К сведению! Группировка объединенных сил сообщила, что оккупанты в Купянске получили команду имитировать захват города, размахивая российскими флагами там, где присутствуют их малые группы, делая соответствующие кадры. Враг кладет флаги в пакеты с поставками, которые сбрасывает на город с БпЛА. Такие акции упрощают украинским дронщикам обнаружение врага и его уничтожение.

Экс-глава Службы внешней разведки отметил на том, что враг действительно расценивает все так, что Купянск им захвачен. У него есть цель демонстрировать, что на всех направлениях он якобы имеет успех. По словам Маломужа, Путин сейчас стремится показать, что у него и Волчанск почти захвачен, хотя это далеко не так, россияне контролируют только одну часть города (40%).

Генерал армии подытожил, что Россия ставит нашу страну в крайне сложное положение, потому что с одной стороны максимально давит на фронте, с другой – ежедневно наносит удары по мирным городам и селам, энергетике и другой инфраструктуре, что приводит к многочисленным жертвам.

"Он хочет втянуть нас в темноту, создать невозможность проживания в некоторых регионах из-за отсутствия света, воды, газа, отопления. Россия стремится создать армагеддон для людей, чтобы они начали протестовать и требовали мир при любых условиях. Путин этого ждет", – объяснил Маломуж.

