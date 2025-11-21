Ворог в частині міста, – генерал ЗСУ спростував ІПСО Кремля щодо Куп'янська
- Генерал армії Микола Маломуж зазначив, що заяви Росії про взяття нею Куп'янська під повний контроль не відповідають дійсності.
- Кремль здійснює інформаційну війну, щоб продемонструвати свої нібито успіхи на фронті, одночасно з цим продовжує терор мирних міст, аби спровокувати українців на протести.
З Москви лунають гучні заяви. Начальник російського генштабу Герасимов доповів Путіну про нібито повне захоплення Куп'янська. Росія хоче показати, що вона буцімто має переваги на фронті, що є перспектива нових завоювань, а якщо Україна не буде погоджуватися на її умови, то продовжить наступ.
Про це в етері 24 Каналу зазначив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, підкресливши, що сьогодні триває інформаційна війна.
На скільки ворогу вдалося проникнути у Куп'янськ і Вовчанськ?
Коментуючи заяви Герасимова, генерал армії розповів, що спілкувався з українськими командирами щодо реальної ситуації в районі Куп'янська (Харківська область). Він наголосив, що заяви Кремля не відповідають справжньому стану речей.
Українські командири, які стоять на захисті цієї території, розповіли, що ворог перебуває в частині міста, але вона невелика і нестабільна. Станом на вечір 19 листопада становить 10 – 15%. Сьогодні суттєво нічого не змінилося, хоча ворог намагається атакувати далі,
– озвучив Маломуж.
До відома! Угруповання об'єднаних сил повідомило, що окупанти в Куп'янську отримали команду імітувати захоплення міста, розмахуючи російськими прапорами там, де присутні їх малі групи, роблячи відповідні кадри. Ворог кладе прапори в пакети з постачанням, які скидає на місто з БпЛА. Такі акції спрощують українським дронарям виявлення ворога і його знищення.
Ексголова Служби зовнішньої розвідки зауважив на тому, що ворог дійсно розцінює все так, що Куп'янськ ним захоплений. В нього є мета демонструвати, що на всіх напрямках він нібито має успіх. Зі слів Маломужа, Путін нині прагне показати, що в нього і Вовчанськ майже захоплений, хоча це далеко не так, росіяни контролюють лише одну частину міста (40%).
Генерал армії підсумував, що Росія ставить нашу країну у вкрай складне становище, бо з одного боку максимально тисне на фронті, з другого – щоденно завдає ударів по мирних містах і селах, енергетиці та іншій інфраструктурі, що призводить до численних жертв.
"Він хоче втягнути нас у темряву, створити неможливість проживання в деяких регіонах через відсутність світла, води, газу, опалення. Росія прагне створити армагедон для людей, щоб вони почали протестувати й вимагали мир за будь-яких умов. Путін цього чекає", – пояснив Маломуж.
Останні новини довкола ситуації в Куп'янську:
В українському Генштабі запевнили, що місто перебуває під контролем СОУ. В Куп'янську і на його околицях тривають контрдиверсійні заходи. Наші захисники проводять виявлення і знищення ворожих ДРГ, які туди проникли. Аналогічна ситуація щодо Ямполя.
СОУ в районі Куп'янська мають певні здобутки, оборонцям вдалося провести низку операцій. Про це 19 листопада повідомив командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зазначивши, що українським бійцям вдалося зачистити від противника північно-західні околиці міста.